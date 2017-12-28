به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان ظهر پنجشنبه گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۲ هزار و ۵۶۶ ترازوی واحدهای صنفی مورد آزمون دوره ای قرار گرفت که از این تعداد ۹۷۲ مورد توسط کارشناسان اداره کل استاندارد و هزار و ۵۹۴ مورد نیز توسط آزمایشگاه همکار انجام گرفته است.

وی افزود: ۳۰ ترازوی مورد بررسی، مغایر با استاندارد ملی مربوطه بوده است.

مدیرکل استاندارد استان لرستان اظهار کرد: در این مدت ۱۲۷ باسکول سنگین مورد آزمون دوره ای قرار گرفت که ۹۷ درصد با استاندارد مطابقت داشته اند.

وی گفت: آزمون دوره ای وسایل سنجش اعم از ترازو و باسکول به صورت سالی یک بار در سطح استان انجام می شود و هدف از انجام آن بررسی میزان فروشی وسایل سنجش است که در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می گیرد.

قنبریان بیان کرد: به منظور نظارت و کالیبره کردن وسایل سنجش، ترازوها و باسکول‌های مراکز عرضه و توزیع، سالی یک بار مورد بازرسی و کنترل بازرسان استاندارد قرار می گیرند و دارندگان وسایل سنجش باید همکاری لازم را با بازرسان استاندارد به عمل آورند.