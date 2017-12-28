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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

رئیس اداره ثبت احوال آستارا خبرداد؛

ثبت۴۷۶ مورد ازدواج در آستارا/آمارنسبت به سال گذشته کاهش یافت

ثبت۴۷۶ مورد ازدواج در آستارا/آمارنسبت به سال گذشته کاهش یافت

آستارا-رئیس ثبت احوال آستارا با اشاره به ثبت ۴۷۶ مورد ازدواج در ۹ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان از کاهش ۵۲ موردی آن نسبت به سال گذشته خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم لقمان ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۷۶ مورد ازدواج در شهرستان آستارا از ابتدای سال جاری تاکنون ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس آمار و با توجه به این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در زمینه ثبت ازدواج شاهد ۵۲ مورد کاهش داشته در شهرستان آستارا هستیم.

رئیس ثبت احوال آستارا با اشاره به موارد ولادت در این شهرستان، گفت: هزار و ۱۲۸ مورد ولادت در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ثبت شده که این میزان در مدت مشابه هزار و ۱۸۸ مورد بوده است.

وی به فعالیت چهار دفتر ازدواج و طلاق درآستارا اشاره و تصریح کرد: ۱۹۱ مورد طلاق در۹ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان ثبت شد که یک مورد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است.

لقمان در ادامه با بیان اینکه براساس  مواد ۱۵ و ۲۵ قانون ثبت احوال کشور، مهلت قانونی اعلام ولادت، حداکثر ۱۵ روز پس از تولد و مهلت قانونی اعلام وفات، حداکثر ۱۰ روز پس از فوت است، خاطرنشان کرد : همکاری مردم در گزارش به موقع وقایع حیاتی برای بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور ضروری است.

کد مطلب 4185304

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