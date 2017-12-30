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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹

فرماندار شهرستان آق قلا:

۱۰ برنامه و چشم انداز برای توسعه آق قلا تدوین شد

۱۰ برنامه و چشم انداز برای توسعه آق قلا تدوین شد

آق قلا- فرماندار شهرستان آق قلا گفت: ۱۰ برنامه و چشم انداز برای توسعه آق قلا تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اق قلا، امانگلدی ضمیر در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره تعاون روستائی شهرستان آق قلا ضمن اشاره به مغفول ماندن مسئولین از برنامه ها و سیاست‌های دولت در برنامه پنجم توسعه، بر استفاده از ظرفیت های قانونی و وظیفه مندی دستگاه‌های اجرایی در اجرای هرچه بهتر برنامه ششم توسعه شهرستان آق قلا تاکید کرد.

وی به نگاه ویژه دولت دوازدهم به برون سپاری اقدامات به بخش خصوصی را اشاره کرد و افزود: وجود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر عضو شرکت های تعاونی شهرستان، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالا در فرصت ها و ایجاد طرح‌های اشتغال‌زائی است.

وی از ارائه ۱۰ برنامه و چشم انداز توسعه شهرستان آق قلا خبر داد و گفت: علاج بخشی سد وشمگیر با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان، توسعه صنعت بوم گردی و ایجاد ایستگاه راه آهن از برنامه های این شهرستان به شمار می رود.

کد مطلب 4185306

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