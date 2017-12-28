  1. استانها
  2. تهران
۷ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

عضو شورای شهر ورامین:

ناوگان حمل و نقل با عمر بیش از ۱۵ سال ورامین نوسازی می شود

ناوگان حمل و نقل با عمر بیش از ۱۵ سال ورامین نوسازی می شود

ورامین- عضو شورای شهر ورامین از نوسازی و تعویض ناوگان حمل و نقل بالای ۱۵ سال در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی ترتیبی اتخاذ کنیم تا ناوگان فرسوده ورامین را به ناوگان استاندارد تغییر کند.

نماینده شورای اسلامی شهر ورامین در سازمان اتوبوسرانی با اشاره به طرح جامع حمل و نقل در افق ۱۴۰۰تاکید کرد:طبق این طرح تمامی ناوگان غیر ایمن باید تعویض و از ناوگان نو و استاندارد استفاده شود.

خانی با اشاره به اهمیت بالای حمل و نقل عمومی گفت:مینی بوس ها و اتوبوس های بالای ۱۵ سال طبق قانون از رده خارج بوده و باید از ماشین هایی استفاده شود که دارای عمر استاندارد برابر با مصوبه هیات وزیران باشد.

گفتنی است در حال حاضر از تعداد ۱۴۲۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس بیش از ۹۰ درصد از آنها غیر ایمن و غیر استاندارد می باشد که تعداد قابل توجهی از این ناوگان بالای ۴۰ و ۳۵ سال از عمر آنها می گذرد که می طلبد مسئولین شهرستان نگاه ویژه ای به این مهم داشته باشند

کد مطلب 4185308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها