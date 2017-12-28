ناوگان حمل و نقل با عمر بیش از ۱۵ سال ورامین نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی ترتیبی اتخاذ کنیم تا ناوگان فرسوده ورامین را به ناوگان استاندارد تغییر کند.

نماینده شورای اسلامی شهر ورامین در سازمان اتوبوسرانی با اشاره به طرح جامع حمل و نقل در افق ۱۴۰۰تاکید کرد:طبق این طرح تمامی ناوگان غیر ایمن باید تعویض و از ناوگان نو و استاندارد استفاده شود.

خانی با اشاره به اهمیت بالای حمل و نقل عمومی گفت:مینی بوس ها و اتوبوس های بالای ۱۵ سال طبق قانون از رده خارج بوده و باید از ماشین هایی استفاده شود که دارای عمر استاندارد برابر با مصوبه هیات وزیران باشد.

گفتنی است در حال حاضر از تعداد ۱۴۲۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس بیش از ۹۰ درصد از آنها غیر ایمن و غیر استاندارد می باشد که تعداد قابل توجهی از این ناوگان بالای ۴۰ و ۳۵ سال از عمر آنها می گذرد که می طلبد مسئولین شهرستان نگاه ویژه ای به این مهم داشته باشند