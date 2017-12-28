به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی ظهر پنجشنبه در نشست با کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران شهرستان جم اظهار داشت: باید هرچه زودتر تکلیف طرح آمایش سرزمینی مشخص شود تا از ظرفیتهای شهرستان و استان استفاده شود.
وی اضافه کرد: تیم اقتصادی استانداری ظرف مدت چند هفته آینده به شهرستان جم بیاید و گزارش کاری به مردم ارائه دهند تا نتیجه کار در بین مردم مملوستر باشد و از شعار گویی پرهیز کنیم.
نماینده مردم شهرستانهای جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ظرفیت بالای نیروی انسانی در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر استفاده بیشتری شود و نیروهای توانمند حوزه جنوب به شکل ویژهای دیده شوند و ارتقا یابند.
وی ادامه داد: از نگاه زیبای استاندار بوشهر که روال همیشگی سفرهای استانی را تغییر دادند و از شهرستانهای جنوبی بازدیدها خود را شروع کردند تقدیر میکنم.
الماسی با بیان اینکه با توجه به پتانسیلها و ظرفیت بالای شهرستان جم شهرک صنعتی در جم دایر شود، افزود: سازههای آبخیزداری، سال گذشته جم را از بحران بیآبی نجات داد و نیاز است طرح آبخیزداری جم به طور ویژهتری به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه مشکلات سنگشکنهای شهرستان جم حل شود و وضعیت آنها مشخص شود، گفت: نیاز است مجموعه مدیریتی استان بوشهر نسبت به اجرای ماده ۴۷ نظارت بیشتری داشته باشند و پروژههای نفت و گاز با اولویت پیمانکاران بومی واگذار شود.
نماینده جم، کنگان، عسلویه و دیر در مجلس ادامه داد: روند ساخت دانشکده فنی و مهندسی جم تسریع یابد و چرا تاکنون از استان و وزارت علوم در این خصوص اقدامی انجام نشده است.
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