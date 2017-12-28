عامل انتشار مطالب کذب در هرمزگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی‌اصغر افتخاری گفت: برابر مراجعه مسئول حقوقی یکی از سازمان‌های استان هرمزگان مبنی بر انتشار مطالب کذب در پیام‌رسان‌های موبایلی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی به‌عمل‌آمده مشخص شد فردی ناشناس اقدام به توهین، تهدید و نشر مطالب کذب نسبت به مدیریت آن سازمان در شبکه‌های اجتماعی کرده است.

افتخاری اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم به هویت «م.ح» شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی با رعایت اصل غافلگیری در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه ادله جرم به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: در بررسی هویت متهم، ضمن دعوت نماینده حقوقی سازمان موردنظر مشخص شد متهم از کارکنان سابق سازمان بوده و به دلایل مشکلات اخلاقی از کار خود اخراج شده بود.

رئیس پلیس فتا هرمزگان تصریح کرد: در بازجویی به‌عمل‌آمده متهم در مواجهه با مستندات موجود به بزه انتسابی معترف و دلیل عمل خود را مشکلات شدید روحی و روانی در شغل سابقش و اختلاف با مدیریت عنوان کرد.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هویت در فضای مجازی مخفی هست، برخی گمان می‌کنند در صورت ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر نمی‌شوند، ولی کلاه‌برداران و مجرمان بدانند با حضور پلیس فتا در فضای مجازی در دام قانون گرفتار خواهند شد.