مشکلات طلاب و دانشجویان باید رفع شود/ ضرورت توجه به اخلاق

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله ابراهیم امینی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به رونمایی از کتاب رهنمودهایی به طلاب و دانشجویان جوان که توسط خود ایشان نگارش شده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل نگارش این کتاب مشکلاتی است که بسیاری از طلاب در بدو ورود به حوزههای علمیه دارند.
وی افزود: در این کتاب اهداف ورود به حوزههای علمیه بیان شده است تا طلاب اهداف خود را گم نکنند و به هدف اصلی توجه داشته باشند؛ در این کتاب به اهداف علمای برجسته و موفق نیز اشاره شده است تا طلاب بتوانند با الگوگیری از آنها مسیر تحصیلی و زندگی خود را طی کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مهمترین مسئله در این کتاب توجه به اصل جوانی و مسائل مرتبط با جوانان است، گفت: طلاب و دانشجویان نقش عمدهای در جامعه دارند و به همین دلیل باید به آنها توجه ویژهای داشته باشیم و مشکلات آنها را مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلات و نواقص حوزههای علمیه عدم وجود مشاور به منظور ارائه مشاوره و راهکار به طلاب جوان است؛ طلاب و جوانان نیازمند مشاوره و راهنمایی هستند و باید به این مسئله توجه داشته باشیم.
آیتالله امینی با اشاره به بخشهای مختلف این کتاب تصریح کرد: یکی از بخشهای مهم این کتاب، مسئله اخلاق است؛ در حوزههای علمیه طلاب نیاز به مباحث اخلاقی دارند، اما متأسفانه در حال حاضر جلسات اخلاقی در حوزههای علمیه به خوبی برگزار نمیشود بنابراین در این کتاب مسائل اخلاقی زیادی بیان شده است تا طلاب و دانشجویان از آنها استفاده کنند.
وی افزود: از دیگر بخشهای این کتاب اولویتبندی در انتخاب رشته است؛ کیفیت و انتخاب هممباحث از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه کرد زیرا گاهی طلاب برای انتخاب رشته خود دچار مشکل میشوند.
استاد حوزه علمیه قم گفت: در این کتاب نمونههایی از استادان اخلاق که توانستهاند در جامعه تأثیرگذار باشند معرفی شده است؛ در حال حاضر در نظام جمهوری اسلامی مطالب اخلاقی زیادی بیان میشود اما موفقیتی حاصل نمیشود بنابراین در این کتاب استادان اخلاق موفق را معرفی کردهام تا طلاب بتوانند از آنها الگو بگیرند.
آیتالله امینی گفت: گفتار و سخنان برخی افراد مانند امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بسیار در جامعه تأثیرگذار بود؛ بهگونهای که امام خمینی(ره) با گفتار خود موجب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شدند به همین دلیل نیز در این کتاب عوامل تأثیر گفتار بیان شده است تا طلاب از آنها بهرهمند شوند.
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