استاندار گلستان ۵۷ پیشنهاد برای توسعه به مجمع نمایندگان ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نبی هزارجریبی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: استان گلستان از استان های آخر در حوزه تولید است و استاندار جدید گلستان پیگیری و تلاش جدی در حوزه تولید و ایجاد اشتغال در استان دارد.

وی از مراجعه ۱۰ مدیر به نمایندگان استان برای پیگیری موضوعات مختلف خبر داد و گفت: در گذشته مدیران برای حل مشکلات به نمایندگان استان مراجعه نمی کردند و این امر نشان می دهد در ماه های اخیر با حضور استاندار جدید پویایی و تحرک در استان ایجاد شده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون ۵۷ پیشنهاد از سوی استاندار گلستان به مجمع نمایندگان استان ارائه شده است و از مدیران استانی انتظار داریم از نمایندگان مردم کار بیشتری بخواهند.

وی خطاب به مدیران استانی افزود: انتظار داریم مدیران با مجمع نمایندگان تعامل داشته باشند تا ما با کمک آن ها بتوانیم حرکتی در جهت توسعه استان به ویژه مناطق مرزی ایجاد کنیم.

هزارجریبی با انتقاد از عدم نظارت کافی در پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان گلستان، تصریح کرد: در سال گذشته هم تسهیلات خوبی در قالب رونق تولید پرداخت شد اما به دلیل نبود نظارت کافی این تسهیلات برای پرداخت بدهی به بانک ها مورد استفاده قرار گرفت و اشتغالی در استان ایجاد نشد.

وی با یادآوری اینکه گلستان استان کشاورزی و دامپروری است، خاطرنشان کرد: در حالی که در گلستان دامداری و گاوداری ‌های بزرگی وجود دارد امروز از سایر استان ها، شیر به استان گلستان وارد می ‌شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی به جذب نشدن اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای توسعه طرح های شیلاتی و ماهیان خاویاری گلستان انتقاد کرد و گفت: این اعتبار به سه استان شمالی اختصاص یافته بود و استان گیلان و مازندران آن را جذب کردند اما گلستان نتوانست این اعتبار را جذب کند که اصلا زیبنده استان نیست.

وی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل ایجاد شده در سایت پرورش میگو در گمیشان، خاطرنشان کرد: باید این سایت هر چه سریع ‌تر به بهره ‌برداری برسد که به طور قطع تاثیر جدی در ایجاد اشتغال استان خواهد داشت.