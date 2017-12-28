احتمال حضور صالحی امیری در کمیته المپیک قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز است ثبت نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک آغاز شده است. انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود و ثبت نام از کاندیداهای این انتخابات تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد. به نظر می رسد سید رضا صالحی امیری که هم اکنون معاون اجتماعی شهردار تهران است توانسته با رایزنی های انجام شده آرای مورد نیاز خود برای پیروزی در این انتخابات را جمع کرده و با اطمینان از پیروزی به زودی در انتخابات ثبت نام می کند. تاکنون نیز رقیبی جدی برای حضور در این انتخابات ثبت نام نکرده است.

سپر سکوت برای فرار از فشار رسانه ها

گفته می شود او برای حضور هم زمان در شهرداری و کمیته المپیک هم راهکارهای قانونی نیز پیدا کرده و برای رفتن به کمیته المپیک نیازی به استعفا ندارد.به نظر می آید او قصد ندارد به این زودی برگ برنده خود را رو کند و سکوت این مدت او و تاخیر در ثبت نام در انتخابات برای کاهش فشار رسانه ها در خصوص احتمال دو شغاله بودن وی است.

تاکنون تنها شهردار تهران حضور او در این انتخابات را رد کرده است. او در این مدت کم تر در مراسم هایی که در معرض پرسش مستقیم خبرنگار قرار بگیرد حاضر شده است.

او این هفته یکی از مدیران قدیمی خود در حوزه فرهنگ را به عنوان قائم مقام خود معرفی کرده تا عدم حضور او در صورت ماندن در شهرداری احساس نشود. این در حالی است که حجت الله ایوبی که در زمان وزارت صالحی امیری رییس سازمان سینمایی بود بی حاشیه از این سازمان نرفت و در آن زمان گفته می شد او از سمت خود برکنار شده است.

ایوبی در حالی خبر استعفایش زودتر از آن که خود بداند منتشر شد که در همان روز به عنوان رئیس سازمان سینمایی در موسسه رسانه‌های تصویری حاضر شد تا درباره آخرین وضعیت سینما سیار با مدیران موسسه به بحث و گفتگو بپردازد.