ایران به جزیره امن تبدیل شده است/ در اقتصاد به گِل نشستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف ظهر پنجشنبه در همایش فرماندهان دوران دفاع مقدس استان های شمالی در محمودآباد بابیان اینکه مازندران ظرفیتهای منحصر بفردی در عرصه های طبیعی ومادی دارد، گفت: این استان از نیروی عظیم انسانی برخوردار است و کمترین نقطه ای از آن را می توان یافت که نمادی از امامزادگان نداشته باشد.

وی به نقش مازندران در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردو آن را منحصر به فرد خواندو افزود: گردانهای عاشورا و الزهرا در مازندران شکل گرفت و ایده رسیدگی و کمک به مردم در این گردانها اتفاق افتاد.



قالیباف با اشاره به اینکه مردم مازندران با فرهنگ مجاهدت و بسیج عجین شدند، ادامه داد: امروز هم جوانان وپیشکسوتان این خطه مجاهدت کرده وجان خود را فدای انقلاب می کنند.



وی با تاکید بر اینکه مجموعه بسیج مازندران از بعد کیفی و کمی بیشترین اعزام را داشت، یادآور شد: از ابتدای جنگ در تمام عرصه های دفاع از غائله جنگل تا کردستان وهشت سال دفاع مقدس حضور داشتند و امروز هم فرهنگ، روحیه جهادی، ایثارگری، عقلانیت وعدالت خواهی ادامه پیدا کرد.

قالیباف با بیان اینکه اگر روحیه بسیجی فرصت بروز وظهوردر عرصه های کاری ومسئولیتی پیدا کند و وفادار به این خصلتها باشد؛ یقین بدانید مشکلی در کشور نخواهیم داشت، عنوان کرد: مرکز ونقطه اصلی این حرکتهای انقلابی و جهادی مردم بودند چه در موفقیتهایی که در گذشته داشتیم و چه در عرصه تصمیم گیری همواره مردم در صحنه بودند.

وی آغاز چالش ها را زمانی عنوان کرد که مردم نادیده گرفته شدند و افزود: ظرفیت مردم را ندیدیم در حالی که از امام آموختیم که رکن انقلاب مردم ومستضعفین هستند و بدون این مردم کاری نمی شود کرد.

قالیباف با بیان اینکه هر تصمیمی که منجربه حذف مردم از عرصه تصمیم گیری ها شود با آن مخالفیم، یادآور شد: امروز اگر در اقتصاد به گل نشستیم به خاطر عدم حضور مردم در چرخه اقتصاد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه فساد سیستماتیک را هر روز در کشور می بینیم ، بیان داشت: ریشه اصلی این است که مردم در اقتصاد حضور ندارند.

وی با عنوان این مطلب که بعضی کوته نگران می گویند آن روحیه جهاد وایثارگری فقط برای زمان جنگ بود وبقیه عرصه ها پیچیدگی دارد و علم و آموزش می خواهد، اظهار داشت: سوال ما این است امروز علمی پیچیده تر از عرصه دفاع داریم که در آن و در علوم پایه، صنایع و بکار گیری دقیق وعلمی توان آن وجود دارد اما در اقتصاد و استفاده از ظرفیت های پولی و مالی تنها چند درصد حق استفاده دارند و مابقی نه؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رمز موفقیت در مقاطع مختلف انقلاب را حضور مردم در مرکز تصمیم گیری وایفای نقش آنان دانست و اعلام کرد : پایه های موفقیت در هوافضا، الکترونیک، حوزه وعلوم پایه بخاطر حضور مردم بود حالا چطور می شود کشور در این عرصه ها در بدترین شرایط جز ۱۰ کشور برتر دنیا باشد اما در حوزه های دیگر در رتبه های آخر حضور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بدون شک امروز نظام و کشور ما ایران تبدیل به یک قدرت منطقه ای شده و آ نهایی که دل در گرو غرب دارند نمی خواهند این حرف را بر زبان بیاورند، افزود: آنان از اربابان خود نگرانند، زیرا می گویند حتی اگر برزبان بیاوریم برای ما تهدید است.

قالیباف داشتن روحیه جهاد و مبارزه با ظلم را عامل اوج قدرت کشور دانست و تصریح کرد: اگر در اوج قدرت هستیم ودر سیاست خارجی ما تاثیر داردودر عرصه های بین المللی نمی توانند مارا از این مسیر خارج کنند بخاطر داشتن روحیه جهاد ومبارزه با ظلم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به روز نهم دی اشاره کردو گفت: همانهایی که تحلیل داشتند ودنیا را از دید خودشان می دیدند و می گفتند شما ما را به سمت جنگ می برید و امنیت ملی ما را به خطر می اندازید امروز آنها کجایند؟

وی با تاکید بر اینکه با حضور مردم در عرصه های مختلف کشور به جزیره ای امن تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: ما در عین حال که از مظلوم دفاع کردیم امنیت ملی خود را نیز حفظ کرده ایم حال باید پرسید امروز داعش کجاست؟ چطور ایران یک جزیره امن است؟ باید بدانیم این امر محقق نشد جز وقتی مردم در صحنه باشند.

قالیباف با انتقاد از وضع فعلی جامعه آن را شایسته مردم کشور ندانست و افزود: این همه جوانان متخصص وبا انگیزه داریم اما متاسفانه این وضع زندگی مردم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب که ما براین باوریم ومعتقدیم مبارزه با استکبار از وظایف جدی ما است، ادامه داد: فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با فقر است و به همین شدت هم انقلاب اسلامی برای رفاه مردم تلاش می کند.

وی با اعلام اینکه ما براین باوریم شعار مرگ بر امریکا یعنی کار کار کار، تصریح کرد: باید بدانیم عرصه کار و تلاش برای مردم جای تعارف نیست و همه باید برای این ملت کار کنند و باز کردن گره از مشکلات مردم امکان پذیر نیست مگر آنکه مردم در صحنه باشند.



قالیباف با بیان اینکه امروزه ۴درصد قانون را در اختیار گرفته وبا رانت قانون را دور می زنند، گفت: این کار اصولگرا واصلاح طلب ندارد بعضی ها قدرت طلب هستند وقدرت طلبی برایشان موضوعیت دارد همانهایی که یک روز در منتهی الیه راست بودند وروزی دیگر در منتهی الیه چپ قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این افراد قدرت طلب هستند مگر ما انقلاب کردیم که قدرت را در اختیار افراد خاص قرار دهیم؟ قدرت امانتی برای خدمت به مردم است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه ما راهی نداریم مگر آنکه با روحیات اول انقلاب مردانه به میدان برویم، افزود : به میدان رفتن فقط برای انتخابات نیست همین امروز هم می توانید به مردم خدمت کنید.

قالیباف گذشته تاریخ انقلاب راباعث افتخار خواندو با بیان اینکه این گذشته نباید فراموش شود، گفت: جوانان باید تاریخ را فراموش نکنند و آن را حفظ کنند و از این تجربیات بهره برند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه باید در شرایط سخت در سایه سار ولایت پیش رویم، خاطر نشان کرد : در این شرایط سخت که امنیت مردم برقرار است معیشت مردم به تاراج رفته که باید برای این کار فکر ی کرد برای مردمی که همواره در صحنه حاضر بودند و با وحدت و انسجام در دفاع از نظام و کشور فداکاری کردند.