ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با همکاری سه دستگاه فرهنگی استان گیلان از ۱۸ آذر ماه آغاز و تا پایان دی ماه ادامه دارد.

این آزمون با همکاری و مشارکت اداره کل اوقاف و امورخیریه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان برگزارمی شود.

تاکنون ۱۱ دوره این رقابت ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پنج دوره آن توسط اداره کل اوقاف و امورخیریه برگزار شده که هدف از این همکاری افزایش توانمندی های و رسیدن به یک آمار مشخص از وضعیت و تعداد حافظان قرآن در استان گیلان است.

علاقه مندان برای شرکت در این دوره از مسابقات می توانند به سایت www.quranedu.ir مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.

این آزمون در چهار موضوع و در قالب ۲۶ رشته در زمینه حفظ و مفاهمی قران کریم برگزار می شود.

آزمون در روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه سال جاری برگزار می شود و نتایج ان نیز ظرف مدت ۲۴ ساعت بر روی سایت www.quranedu.ir قابل مشاهده است.