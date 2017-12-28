  1. استانها
  2. لرستان
۷ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان:

۸ هزار واحد مسکن در شهرستان سلسله مقاوم‌سازی شد

۸ هزار واحد مسکن در شهرستان سلسله مقاوم‌سازی شد

الشتر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: ۸ هزار واحد مسکن در شهرستان سلسله مقاوم‌سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه آسفالت روستاهای شهرستان سلسله با اشاره به اینکه امسال از محل های مختلف ۴۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بنیاد مسکن لرستان اختصاص یافته است، اظهار داشت: از این میزان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه ۲۱۳ پروژه را در استان تعریف کرده ایم که در حال اجرا هستند، تصریح کرد: ۵۱ درصد جمعیت شهرستان سلسله روستایی است و در این راستا طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به اینکه ۸ هزار واحد مسکن در شهرستان سلسله مقاوم سازی شده است، یادآور شد: ۲۰ هزار سند مالکیت برای واحدهای مسکونی این شهرستان صادر شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: طرح هادی روستایی در ۴۷ روستای بالای ۲۰ خانوار سلسله اجرا شده است.

کد مطلب 4185345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها