به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه آسفالت روستاهای شهرستان سلسله با اشاره به اینکه امسال از محل های مختلف ۴۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بنیاد مسکن لرستان اختصاص یافته است، اظهار داشت: از این میزان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه ۲۱۳ پروژه را در استان تعریف کرده ایم که در حال اجرا هستند، تصریح کرد: ۵۱ درصد جمعیت شهرستان سلسله روستایی است و در این راستا طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به اینکه ۸ هزار واحد مسکن در شهرستان سلسله مقاوم سازی شده است، یادآور شد: ۲۰ هزار سند مالکیت برای واحدهای مسکونی این شهرستان صادر شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: طرح هادی روستایی در ۴۷ روستای بالای ۲۰ خانوار سلسله اجرا شده است.