به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره علامه حلی(ره) که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار کرد: در سالهای اخیر حوزههای علمیه خواهران پیشرفتهای زیادی داشته است و توفیقات زیادی نصیب حوزههای علمیه خواهران شده است.
وی افزود: حوزههای علمیه برادران توانستهاند رشد و نمو خود را منتشر کنند و ظرفیتهای خود را به حوزههای علمیه خواهران منتقل کنند به همین دلیل آنچه امروز بیان میشود توفیق حوزههای علمیه بهطور مطلق است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تمام آنچه در حوزههای علمیه خواهران اتفاق میافتد انعکاسی از ظرفیت عظیم حوزههای علمیه برادران است؛ طلاب برادر با تلاشهای پیگیر خود توانستهاند در حوزههای علمیه خواهران پژوهشگران و استادان شایسته تربیت کنند و این از برکات حوزههای علمیه است.
وی گفت: فرهنگ فعالیتهای پژوهشی در حوزههای علمیه نهادینه شده است و این حاصل بیش از ۵ سال تلاش مسئولان پژوهشی حوزههای علمی خواهران است.
حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به شعار «هر طلبه یک پژوهشگر» تصریح کرد: در حوزههای علمیه خواهران تلاش میکنیم تا شعار هر طلبه یک پژوهشگر محقق شود، اما هنوز فاصله زیادی با تحقق این شعار داریم.
وی گفت: تاکنون ۹ جشنواره علامه حلی به صورت مشترک میان حوزههای علمیه برادران و خواهران برگزار شده است و نتایج این جشنوارهها ما را به تحقق شعار هر طلبه یک پژوهشگر امیدوار کرده است؛ در حال حاضر در تمام استانهای کشور به جز استان قم، تعداد شرکتکنندگان و برگزیدگان طلاب خواهر از طلاب بردار بیشتر است و این برای حوزههای علمیه خواهران افتخار بزرگی است.
فعالیت بیش از ۷۰۰ هسته پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران
مدیر حوزههای علمیه خواهران با تأکید بر اهمیت ضرورت پژوهشهای جمعی گفت: پژوهشهای جمعی همواره از دغدغه بزرگان حوزههای علمیه بوده است و امروز بیش از ۷۰۰ هسته پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران فعال است که این بیانگر توجه حوزههای علمیه خواهران به پژوهشهای جمعی است.
وی گفت: در این جشنواره یکی از طلاب خواهر سطح ۴، یک کتاب تدوین کرده است که این اثر برگزیده شده است و این برای حوزههای علمیه خواهران بسیار مهم و ارزشمند ست و نشان از پیشرفتهای حوزههای علمیه خواهران در عرصه پژوهش دارد.
حجت الاسلام جمشیدی افزود: به همت خواهران طلبه امروز انحصار تولید علم شکسته شده است؛ اگر تا دیروز تولید علم تنها به حوزههای علمیه بزرگ و ویژه، منحصر بود، امروز خواهران طلبه این انحصار را شکستهاند و شاهد آثار پژوهشی فاخر از تمام نقاط کشور هستیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: تاکنون ۶ دوره از جشنواره رشد در حوزههای علمیه خواهران برگزار شده است که در این جشنواره بیش از ۲۸ هزار نفر برای ارائه اثر شرکت کردهاند؛ این جشنواره موجب رشد و پیشرفت پژوهشهای جمعی در حوزههای علمیه خواهران شده است و آثار و برکات زیادی داشته است.
نظر شما