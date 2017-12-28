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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران:

فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه نهادینه شده است

فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه نهادینه شده است

قم - مدیر حوزه‌های علمیه خواهران گفت: فرهنگ فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه نهادینه شده و این حاصل بیش از ۵ سال تلاش مسئولان پژوهشی حوزه‌های علمی خواهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره علامه حلی(ره) که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر حوزه‌های علمیه خواهران پیشرفت‌های زیادی داشته است و توفیقات زیادی نصیب حوزه‌های علمیه خواهران شده است.

وی افزود: حوزه‌های علمیه برادران توانسته‌اند رشد و نمو خود را منتشر کنند و ظرفیت‌های خود را به حوزه‌های علمیه خواهران منتقل کنند به همین دلیل آنچه امروز بیان می‌شود توفیق حوزه‌های علمیه به‌طور مطلق است.

عضو جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم گفت: تمام آنچه در حوزه‌های علمیه خواهران اتفاق می‌افتد انعکاسی از ظرفیت عظیم حوزه‌های علمیه برادران است؛ طلاب برادر با تلاش‌های پیگیر خود توانسته‌اند در حوزه‌های علمیه خواهران پژوهشگران و استادان شایسته تربیت کنند و این از برکات حوزه‌های علمیه است.

وی گفت: فرهنگ فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه نهادینه شده است و این حاصل بیش از ۵ سال تلاش مسئولان پژوهشی حوزه‌های علمی خواهران است.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به شعار «هر طلبه یک پژوهشگر» تصریح کرد: در حوزه‌های علمیه خواهران تلاش می‌کنیم تا شعار هر طلبه یک پژوهشگر محقق شود، اما هنوز فاصله زیادی با تحقق این شعار داریم.

وی گفت: تاکنون ۹ جشنواره علامه حلی به صورت مشترک میان حوزه‌های علمیه برادران و خواهران برگزار شده است و نتایج این جشنواره‌ها ما را به تحقق شعار هر طلبه یک پژوهشگر امیدوار کرده است؛ در حال حاضر در تمام استان‌های کشور به جز استان قم، تعداد شرکت‌کنندگان و برگزیدگان طلاب خواهر از طلاب بردار بیشتر است و این برای حوزه‌های علمیه خواهران افتخار بزرگی است.

فعالیت بیش از ۷۰۰ هسته پژوهشی در حوزه‌های علمیه خواهران

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با تأکید بر اهمیت ضرورت پژوهش‌های جمعی گفت: پژوهش‌های جمعی همواره از دغدغه بزرگان حوزه‌های علمیه بوده است و امروز بیش از ۷۰۰ هسته پژوهشی در حوزه‌های علمیه خواهران فعال است که این بیانگر توجه حوزه‌های علمیه خواهران به پژوهش‌های جمعی است.

وی گفت: در این جشنواره یکی از طلاب خواهر سطح ۴، یک کتاب تدوین کرده است که این اثر برگزیده شده است و این برای حوزه‌های علمیه خواهران بسیار مهم و ارزشمند ست و نشان از پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه پژوهش دارد.

حجت الاسلام جمشیدی افزود: به همت خواهران طلبه امروز انحصار تولید علم شکسته شده است؛ اگر تا دیروز تولید علم تنها به حوزه‌های علمیه بزرگ و ویژه، منحصر بود، امروز خواهران طلبه این انحصار را شکسته‌اند و شاهد آثار پژوهشی فاخر از تمام نقاط کشور هستیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: تاکنون ۶ دوره از جشنواره رشد در حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شده است که در این جشنواره بیش از ۲۸ هزار نفر برای ارائه اثر شرکت کرده‌اند؛ این جشنواره موجب رشد و پیشرفت پژوهش‌های جمعی در حوزه‌های علمیه خواهران شده است و آثار و برکات زیادی داشته است.

کد مطلب 4185348

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