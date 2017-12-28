به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی برپایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر ساری و جمعی از فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری برگزار شد افزود: این نمایشگاه که به مدت ۴ روز از ۳ تا ۶ بهمن ماه در محل نمایشگاه های دائمی تهران برگزار می شود تمامی ظرفیت های استان در حوزه های شهری، روستایی، گردشگری، موزه ها و ابنیه تاریخی برای نخستن بار جهت نمایش توانمندیهای مازندران در زمینه گردشگری گرد هم می آیند.
وی گفت: گردشگری صنعت فرابخشی است و برای معرفی جاذبه های آن جهت جذب گردشگر بیشتر حضورتمامی دستگاه های استان به ویژه دستگاه ها و نهادهای خدمت رسان در برنامه های نمایشگاهی و اطلاع رسانی نشان دهنده آمادگی استان به عنوان یک استان گردشگر پذیر است.
بزرگ نیا یکی از نتایج مهم برپایی نمایشگاهها را ایجاد فرصت های ناب برای بخش خصوصی به منظور دستیابی سریع، کم هزینه و آسان به اطلاعات مورد نیاز در حوزه های مرتبط با فعالیت خود ارزیابی کرد و گفت: نمایشگاه بهترین مکان برای ارزیابی سلیقه گردشگر و همچنین آگاهی از نحوه عملکرد دیگر بخشهای خصوصی فعال در حوزه گردشگری است.
وی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه و گرد آمدن بخشهای مختلف خدماتی و صنعتی در محدوده خاص زمانی و مکانی به نوبه خود نوعی رقابت را میان تولیدکنندگان و عرضهکنندگان و صاحبان بخشهای صنعتی و خدماتی به وجود میآورد گفت: با حضور بخش خصوصی در چنین نمایشگاه های به اهمیت افزایش تولیدات و ارایه خدمات با کیفیت بیشتر ترغب می شود و تلاش بیشتری می کند با شیوههای جدیدتری برای جلب مشتری بازاریابی کند.
شهردار ساری نیز در این جلسه از حضور پر قدرت مازندران در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه توریسم شهری داریم که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.
مهدی عبوری با بیان اینکه ۴ موزه در بوستان ولایت ساری برنامه ریزی شده است اظهار داشت: گردشگری مهمترین ابزار اشتغال و رونق اقتصادی است و شهرداری نیز به ان مبحث توجه ویژه ای دارد.
گفتنی است یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از ۳ تا ۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:
ظرفیت های مازندران در نمایشگان تهران به نمایش درمی آید
ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: تمامی ظرفیت های استان در حوزه های شهری، روستایی و گردشگری برای اولین بار در نمایشگاه دائمی تهران نمایش گذاشته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی برپایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر ساری و جمعی از فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری برگزار شد افزود: این نمایشگاه که به مدت ۴ روز از ۳ تا ۶ بهمن ماه در محل نمایشگاه های دائمی تهران برگزار می شود تمامی ظرفیت های استان در حوزه های شهری، روستایی، گردشگری، موزه ها و ابنیه تاریخی برای نخستن بار جهت نمایش توانمندیهای مازندران در زمینه گردشگری گرد هم می آیند.
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