۹ دی تجلی قدرت الهی در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سپاه کربلا به مناسبت ۹ دی آماده است: نهم دی ماه تجلی قدرت الهی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که به واسطه حرکت عظیم مردم ولایت مدار بار دیگر پیوند ملت با امام امت را در مهار فتنه و برهم زدن معادلات و محاسبات دشمن نشان داد و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ماندگار شد.

شیرینی مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات سال ۸۸ که نشان از مردم سالاری دینی مدل مترقی و مناسبی برای اداره جامعه اسلامی حاضر است، در کام مردم با نقشه یک کودتای مخملی تلخ شده بود.

در هشت ماه فتنه و هشت ماه هجمه‌های بی وقفه نه تنها علیه نظام و انقلاب بلکه علیه اساس اسلام ناب، توسط فتنه گرانی که مورد حمایت شیطان بزرگ آمریکا، صهیونیزم بین الملل، انگلیس خبیث و همه قدرت‌های غربی مستکبر بودند، در جامعه فتنه‌ای را ایجاد کردند که به فرموده رهبر معظم انقلاب «چند سالی که بگذرد، آن وقت قلم‌های بسته شدهٔ آگاهان بین‌المللی روان خواهد شد، خواهند نوشت چه توطئه بزرگی پشت فتنه سال ۸۸ بود. با این فتنه بزرگ در واقع می‌خواستند ایران را تسخیر کنند.»

تبعات فتنه ۸۸ هنوز هم بعد از هشت سال وسعتش آنقدر زیاد است که نمی‌توان تصویر کاملی از آن را ارائه کرد. سناریوی ترویج اتهام "تقلب" در انتخابات که رمز کودتای مخلمی بود، همراه با اردوکشی خیابانی و درخواست غیرقانونی ابطال انتخابات و همزمان زیر سؤال بردن جایگاه قانونی شورای نگهبان که مبتنی بر قانون اساسی عالی‌ترین مرجع نظارت بر انتخابات است، همچنین راه اندازی جبهه سیاسی -امنیتی علیه نظام، اقدام به تحریک عمومی با صدور بیانیه‌های افراطی و طرح ادعاهای واهی و دروغ پردازی و ادامه خط اغتشاش و آشوب توسط کسانی که خود را منتسب به انقلاب و حضرت امام (ره) می‌دانستند در چند دهه پیروزی انقلاب بی سابقه بود.

حوادث فتنه ۸۸ و پس از آن حماسه ۹ دی زنگ هشداری برای ملت بزرگ ایران بود تا دشمنانی که برای مقابله با انقلاب اسلامی و ضربه زده به نظام در لباس‌های مختلف و با طرح‌ها و نقشه‌های گوناگون از هیچ تلاشی فرونمی گذارند، را بشناسند و همین بیداری علاوه بر افزایش بصیرت مردم، باعث شد کشور در مقابل هجوم خطرها بیمه شود.

اما در این میان دو نکته را نباید فراموش کرد نکته اول گناه نابخشودنی فتنه گرانی است که علاوه بر امیداور کردن دشمن به نفوذ درمیان مردم و مسئولان نظام، صدمات جبران ناپذیری را به کشور و مردم وارد کردند که یکی از این صدمات تمکین نکردن سران فتنه به قانون اساسی کشور و رأی مردم و باعث شکل گیری تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود.

نکته دوم بصیرت و ولایت مداری مردم ایران اسلامی که منبعث از ژرفای فرهنگ عاشورا و حمیت اسلامی و دینی بود در حرکتی خودجوش با مدیریت، تدابیر و رهبری پیامبرگونه مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با پرچم «اَلا وَ لا یَحمِلُ هذَا العَلَمَ اِلاّ اَهلُ البَصَرِ و الصَبر» علاوه بر آشکار کردن چهره پلید فتنه گران داخلی و خارجی این امانت الهی را با تثبیت نظام مردم سالاری دینی حفظ کرد؛ در نهم دی ماه مشت محکمی بر دهان فتنه گران زدند از همین رو باعث شد تا باری دیگر همه مستضعفان جهان درجبهه مقاومت زیر سایه این تحولات، شاهد کوتاه شدن دست پلید استکبار جهانی در مقابله با شکل گیری امت بزرگ توحیدی در سرتاسر جهان باشند.

لذا بر همه مسئولان نظام ضررویست است با حفظ فاصله در مسئله فتنه و فتنه گران که بفرموده رهبرمعظم انقلاب یکی از خط قرمزهای نظام است، در جهت ایجاد اعتماد و خدمت به مردم، در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده، به دور از هرگونه حاشیه‌ای، تلاشی وافر داشته باشند.

سپاه کربلا مازندران در آستانه یوم‌الله ۹ دی، با گرامیداشت یاد و خاطر امام راحل و شهدا و تجلیل از مردم حماسه‌ساز ایران اسلامی و تکریم از شهیدان و جانبازان این راه، با تأکید بر تبیین آگاهان در موضوع فتنه ۸۸ برای نسل‌های آینده و ضرورت اهتمام ویژه به بصیرت و دشمن‌شناسی اعلام می‌دارد؛ درراه حفظ و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی با تجدید میثاقی دوباره با مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) حول محور ولایت مطلقه فقیه، یک‌لحظه از بصیرت افزایی و تقویت بنیه انقلابی غافل نشود و دست دشمنان داخلی و خارجی که بخواهند با شگردهای نفوذ، فریب و انحراف حتی فکر باطل براندازی نظام و انقلاب را بزنند، قطع خواهد کرد.