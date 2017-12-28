دومین کارگاه آموزشی فرهنگ عفاف و حجاب در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه آموزشی «فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حریم عمومی» روز پنجشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین و بانوان فرهیخته قزوین در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این مراسم با اشاره به اهمیت حجاب از نگاه دینی اظهار کرد: دین اسلام تاکید زیادی در مورد حجاب و عفاف و پوشش مناسب دارد که عمل به آنها می تواند موجب صیانت از حریم بانوان و نیز کیان خانواده شود.

وی افزود: حجاب می تواند در کنار استحکام بنیان خانواده موجب آرامش روحی و روانی افراد شود و حریم بانوان را از تعدی افراد فرصت طلب نیز مصون نگه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: ارزش و احترام واقعی به زنان در پوشش و حجاب آنها متبلور می شود و زنان جامعه اسلامی باید بدانند با رعایت حجاب اسلامی از حریم شخصی خود صیانت کرده اند.

وی بیان کرد: استواری و استحکام اجتماع در شرایط کنونی با رعایت حجاب تقویت می شود.