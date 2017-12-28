به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی صبح امروز در شورای اداری شهرستان بانه گفت: بانه تفاوت های زیادی کرده است اما آرزوی ما این است که بانه روز به روز توسعه یابد.

وی افزود: بانه را ما با شهید قادرخانزاده ها می شناسیم و یکی از تلخ ترین روزهای زندگی من ۱۵ خرداد ۶۳ بود که مردم بانه توسط رژیم بعث عراق به خاک و خون کشیده شدند.

ربیعی گفت: بانه روزهای غم انگیزی را دیده است و باید روزهای شاد بسیاری را تجربه کند.

وزیر رفاه با بیان اینکه مناطق کردنشین دچار عقب ماندگی شده اند گفت: این ناشی از این است که نتوانسته ایم برنامه ها را در این مناطق اجرایی کنیم اما این مناطق ظرفیت های ویژه ای دارند و از منابع طبیعی تا منابع انسانی غنی می توانند نقش بزرگتری در توسعه اقتصاد ملی ایفا نمایند.

ربیعی تاکید کرد: مردم بانه به سخت کوشی شهره هستند که باید با برنامه و سیاست گذاری این مهم را به جریان رشد کشور متصل کنیم.

وی تصریح کرد: از سال ۹۳ از رکود بیرون آمدیم و سال ۹۴ شاهد فراز و نشیب هایی به دلیل نوسانات نفتی بودیم اما خوشبختانه برای چهارمین سال متوالی شاهد ارتقای رشد اقتصادی هستیم.

وزیر رفاه گفت:: طی شش ماهه نخست امسال نیز ۶ درصد رشد صادرات غیرنفتی را در کشور داشتیم.

وی ادامه داد: هنر ما این است که استان هایی که زیرساخت لازم ندارند را با میزان رشد کشور پیوند دهیم و در همین راستا در برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی نوعی نگاه ویژه به استان های مرزی و محروم همچون کردستان خواهیم داشت و نوعی تبعیض مثبت نسبت به این استان ها قائل خواهیم بود.

ربیعی با اشاره به اینکه تعداد بیکاری و درآمد معکوس را مدنظر داشته ایم تا نابرابری ها را کم کنیم گفت: در توسعه تأمین اجتماعی نیز سیاست تأمین اجتماعی به سمت حاشیه نشینی و پیرامون گسیل داده شده و می شود و این سیاست را در سازمان تأمین اجتماعی نیز مدنظر خواهیم داشت.

وی گفت: دولت موفق شده است امنیت روانی را در منطقه پرآشوب خاورمیانه به وجود آورد اما متاسفانه برخی گروه های داخلی ألقا می کنند که ما موفق نمی شویم.



ربیعی تاکید کرد: اگر به جای کوتاه مدت بینی با درازمدت بینی نگاه کنیم به پایداری روانی و امنیت سرمایه گذاری چندین ساله نیاز داریم تا رفاه عمومی و سطح معیشت را ارتقا دهیم.

وزیر رفاه سیاست عمده را در مناطق مرزی دانست و گفت: کردستان ظرفیت های بسیار زیادی برای جهش دارد و این مهم در سایه عقلانیت محقق خواهد شد.

وی افزود: نخبگی کردستان تأثیر زیادی برای آینده بهتر ایران دارد و امروز با تمام توان وزارت در بانه حاضر شدیم و برای رفع دغدغه های مردم این دیار تمام توان خویش را به کار خواهیم گرفت.

ربیعی گفت: تعاونی ها و بنگاه های کوچک این شهرستان را حمایت خواهیم کرد، درمانگاه بانه آغاز به کار خواهد کرد و در حوزه بهزیستی نیز با درنظر گرفتن فقر چندبعدی مناطق حاشیه ای را مدنظر قرار خواهیم داد.



وی افزود: شهر ظرفیت گردشگری دارد ولی شهر الان یک شهر مسافرخرید است و مزیت بانه مرز است و باید از این مزیت به نحو أحسن استفاده شود و علاوه بر خرید در بانه به مبحث گردشگری بانه هم توجه شود.