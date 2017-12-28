روستاهای گلستان مورد توجه ویژه دولت قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گلستان اظهار کرد: استان گلستان تنها با وحدت، تلاش و همدلی به توسعه دست می یابد.

وی با بیان اینکه از هفت ابر چالش کشور، مهم ترین چالش در روستاهاست، افزود: هم اکنون زیرساخت ها در روستاها آماده نبوده و اقتصاد روستاها فعال نیست.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روستاها در حال خالی شدن هستند و حاشیه نشینی در کشور افزایش داشته، متذکر شد: باید برای حل این چالش و رفع معضلات در روستاها برنامه و تفکر عملی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از روستاهای استان از حداقل خدمات عمومی برخوردار هستند، تاکید کرد: باید نگاه مدیران به وضعیت روستاها معطوف شود.

وی از وجود ۱۰ پروژه آب روستایی با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۹ درصد در گلستان انتقاد کرد و گفت: هم اکنون در حوزه اشتغال، نوسازی مدارس، آب روستایی و ... در استان با مشکل جدی مواجه هستیم و باید اشتغال روستایی افزایش یابد.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با تاکید بر اینکه استان گلستان در حوزه روستایی باید مورد توجه و نگاه ویژه دولت قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه تسهیلات ارائه شده در گلستان، موضوع روستا دیده نشده است که جای نقد اساسی دارد.

وی اضافه کرد: نیاز است کمک و تسهیلات بانک ها برای توسعه روستا ادامه داشته باشد و افزایش یابد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردمی که به نمایندگان مراجعه می‌ کنند مشکلات شدیدی در حوزه دریافت مجوز از برخی دستگاه‌ ها دارند که انتظار می ‌رود دستگاه‌ ها با حمایت مردم روستا آن ها را ترغیب به سرمایه‌ گذاری در روستا کنند.