خوش شانس باشیم پیکان را می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از بازی فردای پیکان و پارس جنوبی در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران در سالن کنفرانس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: بازی بین دو تیم دوم و چهارم جدول است و قعا قشنگی های خاص خودش را به همراه دارد. برای این بازی کمتر از حریف استراحت کردیم و فرصت کمتری برای کارهای تاکتیکی داشتیم.

سرمربی پارس جنوبی جم اظهار داشت: اگر بتوانیم همچون بازی های که نتیجه را واگذار کردیم بازی کنیم و شانس داشته باشیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت.

تارتار درباره دلایل افت این تیم و عقب ماندن از پرسپولیس جدول لیگ برتر تصریح کرد: هرگز نباید ما را با پرسپولیس مقایسه کنید چون کار اشتباهی است. اصلی‌ترین دلیلی که باعث شده ما در هفته‌های اخیر امتیاز از دست بدهیم، بدشانسی بود.

وی افزود: مقابل پرسپولیس و فولاد می‌توانستیم برنده میدان باشیم اما شکست خوردیم و این برایمان خوب نیست. در همین بازی آخر هم اگر عدالت رعایت می‌شد، با اختلاف گسترش فولاد را می‌بردیم. معتقدم تیمم از هر لحاظ کیفیت بالایی دارد و این را در بازی‌های خودش نشان داده است. اگر در خلق موقعیت و مالکیت توپ مشکل داشتیم، من به آن اشاره می‌کردم، اما هم در کنترل بازی و هم در ایجاد فرصت موفق عمل کردیم. این موضوع شاید با عدم نتیجه‌گیری همراه بود و من را ناراحت می‌کند، اما من نگران آینده تیمم نیستم. سال اول حضورمان در لیگ استو تجربه کمی داریم. با این حال فکر می کنم اگر بازی های ما را ببینید متوجه می شوید بدشانس بوده ایم. وقتی مقابل پرسپولیس که بهترین ایران و یکی از بهترین‌های آسیا است می‌توانیم پیروز باشیم و شکست می‌خوریم، این یعنی اینکه ما تیم خوبی هستیم. در این هفته‌ها بدشانسی داشته‌ایم و قطعا این دوران برای ما تمام می‌شود. ما یکی از برترین تیم‌های لیگ هستیم. بچه‌ها باید قدر خودشان را بدانند و باید بتوانیم به خوبی ادامه دهیم. مطمئنا روزهای خوب‌مان بر می‌گردد.



تارتار درباره نقل و انتقالات نیم فصل نیز گفت: ما تغییرات زیادی نخواهیم داشت و فقط در حد یکی، دو بازیکن تغییر خواهیم داشت. طبغ آمار تیم خوبی هستیم و نیازی به تغییر نداریم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم درباره حل مشکلات مالی این تیم گفت: الان حل شده است و نگرانی نیست. بازی مهمی در پیش داریم که نمی‌خواهم در مورد مسائل این‌چنینی صحبت کنم، اما باید از مسئولان تیم تشکر کنم که شرایط را بهتر کردند.

وی درباره بودجه محدود این باشگاه در پنجره نقل و انتقالات خاطرنشان کرد: بودجه باشگاه ما بودجه‌ای نیست که برای کسب سهمیه آسیا بسته شده باشد. این بودجه برای سقوط نکردن است. در حال حاضر بودجه‌ای نداریم که بازیکن بگیریم. حتی الان باشگاه‌ها هم بازیکنان خوب‌شان را به ما نمی‌دهند که آنها را جذب کنیم. اینکه ما در 16 بازی توانستیم ماندن‌مان را تا حدود زیادی در لیگ قطعی کنیم، یعنی اینکه هدف‌ اول‌مان را به خوبی اجرا کرده‌ایم.