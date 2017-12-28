تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در حومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر، الاعلام الحربی المرکزی اعلام کرد: ارتش سوریه و متحدانش به عملیات خود در حومه جنوب شرقی ادلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه و متحدانش بر روستای المشیرفه در شمال روستای ام تریکیه و ام خزیم پس از درگیری با تروریستهای جبهه النصره و گروههای همپیمان آن مسلط شدند.

ارتش سوریه و متحدانش بر روستای الضبعه و المغاره و بلندی راهبردی مشرف به روستای ابودالی از سمت جنوب شرقی مسلط شدند.

این در حالی است که برخی منابع سوری اعلام کردند که سه بالگرد آمریکایی دومین گروه از داعشی ها را از حومه دیرالزور به الحسکه منتقل کرده است.

این منابع فاش کردند که سازمان پزشکان بدون مرز، زخمی شدگان داعش را مداوا می کند.

در حومه دمشق به درخواست گروههای مسلح خروج آنها از بیت جن به فردا جمعه موکول شد.

همزمان نیروهای اطلاعاتی سوریه با همکاری ساکنان حومه درعا یک محموله مهمات که در حال حرکت از درعا به سوی تروریستها در حومه دمشق بود را کشف و ضبط کردند.