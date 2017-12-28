کارگران بیکار مرغداریها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نصیری در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری که به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و تعامل در اداره کار قزوین برگزار شد اظهارداشت: با مدیریت انجام شده و همکاری دستگاههای مرتبط وضعیت صندوق بیمه ای در استان مناسب است و می توانیم نیازها را پاسخ دهیم.

نصیری بیان کرد: در گذشته از هر ۳۶ نفر بیمه شده تنها یک نفر مستمری دریافت می کرداما امروز این تعداد به شش نفر رسیده که خوشبختانه در استان قزوین این وضعیت ۳.۵ نفر است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر در استان قزوین ۷۳۰۶ نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند که امسال ۱۱۸۶ مورد قطع بیمه هم ثبت شده است.

۱۳۷ میلیارد ریال صرفه جویی در استان

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: با صرفه جویی انجام شده در مصرف توانستیم حدود ۱۳۷ میلیارد ریال صرفه جویی را محقق کنیم که این میزان معادل ۲۲ درصد مجموع پرداختهاست.

وی با اشاره به ریشه مشکلات بیمه ای گفت: اشکال در سیاست های خصوصی سازی، رکود حاکم براقتصاد جهانی و تاثیردر اقتصاد ایران، گسترش مشاغل قراردادی و تمدید نشدن قرارداد کارگران بدلیل مشکلات واحدهای صنعتی، اقدام شورای تامین استانها در سوق دادن مشکلات واحدهای تولیدی به صندوق های بیمه ای برای جلوگیری از تنش های کارگری از مهمترین دلایل مشکلات است.

نصیری اظهارداشت: تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه ای و حرفه ای صندوق بیمه بیکار از جمله قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع، نظارت نشدن بر اشتغال پنهان، مناسب نبودن دوره های آموزشی فنی و حرفه ای با نیاز بازار، سازش کارگر با کارفرما برای بازخرید و طرح شکایت سوری، خروج تدریجی مقرری بگیران از صندوق بیمه بیکاری و طولانی شدن مدت انطباق دریافت مقرری و افزایش تعداد استفاده کنندگان و تبدیل شدن دریافت بیمه بیکاری به هدف از دیگر چالش های این عرصه است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین افزود: برای حل مشکلات یادشده پیشنهاد می شود ضمن اصلاح قانون بیمه بیکاری، تعهدات قانونی دولت به صندوق بیمه هم پرداخت شود.

وی یادآورشد:همچنین مشارکت سالانه دولت درتامین کسری صندوق بیمه، جلوگیری ازتصویب قوانین مغایربا اصول حرفه ای، جلوگیری از تعطیلی کارگاههای بزرگ، توسعه برنامه های نظارتی و کنترل اشتغال پنهان، تخصیص اعتبار از منابع دولتی برای اجرای طرح های اشتغال مجدد، آموزش هدفمند مقرری بگیران بیکاری مناسب با سازو کاری که به اشتغال منجر شود از راههای حل مشکلات کنونی است.

نصیری بیان کرد:صندوق بیمه ای در استان قزوین وضعیت خوبی دارد اما باید مراقب باشیم تا در آینده دچار چالش و بحران درمیزان مصارف نشویم.

