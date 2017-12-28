ورود ۱۴۴هزار پرونده طی ۹ماهه نخست سال جاری به دادگاه های گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویت های دادگستری استان گیلان انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش جرائم و معضلات اجتماعی است.

وی به عملکرد دستگاه قضایی استان گیلان طی ۹ ماهه گذشته سال جاری اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۴۴ هزار پرونده در دادگاه های عمومی استان گیلان در این مدت وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۵ درصدی در این حوزه هستیم.

مدیرکل دادگستری گیلان با بیان اینکه در زمینه پرونده های تجدیدنظر نیز، طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش دو درصدی هستیم، گفت: خوشبختانه امسال استان گیلان در زمینه پدیده طلاق کمترین میزان رشد را در سطح کشور داشته است.

وی در ادامه با اشاره اینکه ۷۰ درصد زندانیان استان را معتادان و سارقان تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد:یکی از عوامل موثر در این زمینه وجود مشکلات اقتصادی است که مسئولان باید در راستای پیشگیری از این جرائم در این حوزه اقدامات موثری انجام دهند.

سیاوش پور با تأکید براینکه دستگاه قضایی وارد بازی های جناحی و حزبی نمی شود و با این حوزه آشنا نیست، ادامه داد: دستگاه قضایی درباره سوءاستفاده از بیت المال از سوی هرکسی چشم پوشی نمی کند.

وی همچنین با اشاره به وقوع حادثه خودکشی چند روز پیش یک زن ۴۰ساله رضوانشهری و اقدام به قتل دو کودک ۱۰ ساله و ۵ ماهه خود که منجر به کشته شدن این زن و کودک پنج ماهه و مصدوم شدن فرزند ۱۰ساله آن شد، از مدیران دستگاه های اجرایی درخواست کرد از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در چنین مواردی جدا خودداری کنند.

مدیرکل دادگستری گیلان با بیان اینکه براساس بررسی های اولیه علت اصلی این حادثه اختلافات خانوادگی بوده است، افزود: هنوز به صورت قطعی نمی توانیم علت اصلی حادثه را اعلام کنیم و اینکه برخی عنوان می کنند این زن دارای اختلالات روانی بوده صحیح نیست زیرا هیچ گونه سابقه ای در پزشکی قانونی مبنی بر وجود اختلالات روانی در این زن ثبت نشده است.