به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح ساختمان شهرداری هفشجان با اشاره به اینکه جاده های ورودی شهر هفشجان توسعه یابد، اظهار داشت: توسعه راه ها و جاده ها زمینه ساز توسعه بیشتر شهر هفشجان است.

وی عنوان کرد: تبدیل شهر هفشجان به بخش از مهمترین مطالبات مردم هفشجان به شمار می رود که این مهم در حال پیگیری است.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهر هفشجان به لحاظ داشتن جمعیت و وسعیت ظرفیت تبدیل شدن به بخش را دارد.

توسعه سه راهی هفشجان - شهرکرد ضروری است

وی ادامه داد: توسعه سه راهی هفشجان - شهرکرد دراین منطقه ضروری است و باید جزء برنامه های توسعه ای شهرستان شهرکرد قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها زمینه ساز توسعه شهر هفشجان است.

وی بیان کرد: باید تلاش کرد جذب سرمایه گذار در این منطقه مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

هفشجان یکی از شهرهای شهرستان شهرکرد است.