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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

نماینده مردم شهرکرد در مجلس:

جاده های ورودی شهر هفشجان توسعه یابد

جاده های ورودی شهر هفشجان توسعه یابد

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی گفت: جاده های ورودی شهر هفشجان توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح ساختمان شهرداری هفشجان با اشاره به اینکه جاده های ورودی شهر هفشجان توسعه یابد، اظهار داشت: توسعه راه ها و جاده ها زمینه ساز توسعه بیشتر شهر هفشجان است.

وی عنوان کرد: تبدیل شهر هفشجان به بخش از مهمترین مطالبات مردم هفشجان به شمار می رود که این مهم در حال پیگیری است.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهر هفشجان به لحاظ داشتن جمعیت و وسعیت ظرفیت تبدیل شدن به بخش را دارد.

توسعه سه راهی هفشجان - شهرکرد ضروری است

وی ادامه داد: توسعه سه راهی هفشجان - شهرکرد دراین منطقه ضروری است و باید جزء برنامه های توسعه ای شهرستان شهرکرد قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها زمینه ساز توسعه شهر هفشجان است.

وی بیان کرد: باید تلاش کرد جذب سرمایه گذار در این منطقه مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

هفشجان یکی از شهرهای شهرستان شهرکرد است.

کد مطلب 4185383

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