نقش مستقیم دخانیات در بروز سرطان حفره دهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه علیرضایی در آستانه برگزاری دوازدهمین همایش سالانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران افزود: علائم سرطان‌های حفره دهان ممکن است بسیار کوچک و ناچیز باشد و مورد بی توجهی بیمار واقع شود، زیرا آن را با زخم یا آفْتْ اشتباه گرفته اند.

وی گفت: این تعلل در مراجعه به پزشک روند درمان بیماری را با تأخیر مواجه می‌کند و در صورت مشاهده اینگونه علائم بیماران هوشیارانه عمل کنند.

وی با بیان این که اگر زخمی در دهان بدون علت مشخص ایجاد شد و بیش از ۲ هفته به طول انجامد، پس از مراجعه به دندانپزشک نیز علت خاصی برای آن شناخته نمی‌شود، افزود: پاسخ ندادن زخم در حفره دهانی به درمان‌های معمول آفْتْ زنگ هشدار بروز سرطان‌های حفره دهانی می‌تواند باشد، اما این موضوع نباید موجب رعب و وحشت بیماران شود.

علیرضایی گفت: برخی از زخم‌ها و پلاک‌های سفید رنگ در دهان ممکن است آغازگر روند تغییرات سلولی در دهان باشد که ممکن است به بدخیمی‌های حفره دهانی بیانجامد.

متخصص بیماری‌های دهان، دندان، فک و صورت افزود: ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم بیماران نگران شوند، اما اینگونه زخم‌ها حایز اهمیت تشخیص هستند و درمان به موقع و قطعی در مراکز معتبر می‌تواند روند درمان بیماری را سرعت بخشد.

وی گفت: برخی عوامل در سرطان حفره دهان می‌توانند ایجاد مشکل کنند از جمله فاکتورهایی مثل نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات در بروز سرطان حفره دهانی نقش مستقیم دارند.