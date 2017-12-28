علی مهدوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولید سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: با تمهیدات انجام شده در استان میزان برداشت سیب زمینی در هکتار افزایش یافته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال های گذشته در چهارمحال و بختیاری از هر هکتار ۳۵ تن سیب زمینی برداشت می شده است که در حال حاضر از هر هکتار ۳۸ تن سیب زمینی برداشت شده است.

سیب زمینی چهارمحال و بختیاری صادر می شود

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بهره گیری از بذر مناسب و آب دهی و کود دهی مناسب و کارشناسان زراعت نقش مهمی در افزایش تولید سیب زمینی در این استان داشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین استان های تولید کننده سیب زمینی در سطح کشور به شمار می رود که بیشترین میزان سیب زمینی در شهرستان های بروجن، شهرکرد، کیار و... برداشت می شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کیفیت سیب زمینی چهارمحال و بختیاری به واسطه وجود شرایط اب و هوایی مناسب از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و بخشی از آن نیز به کشور های مختلف صادر می شود.