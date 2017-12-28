نگاهی به زمین لرزه بم/ شهری که بار دیگر روی گسل ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بم پنجم دی ماه ۸۲ شاهد یکی از غم بار ترین حوادث ناشی از زمین لرزه در جهان بود، که گوشه ای از این فاجعه طبیعی در گزارش خبرگزاری مهر مورد تحلیل قرار گرفته است «مرثیه برای ۲۶هزار کشته زیر سقف لرزان/فاجعه ای که درس عبرت نشد» حالا ۱۴ سال پس از زمین لرزه پژوهشگران سوال های مهمی را مطرح می کنند و آن اینکه چرا این شهر بار دیگر بر روی همان گسل ساخته شده است؟ و آیا مقاومت سازه های این شهر در صورت فعال شدن مجدد این گسل جوابگوی شدت زمین لرزه احتمالی خواهد بود؟