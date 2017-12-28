افزایش آمار شهدا و زخمی شدگان حملات تروریستی کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، تعداد شهیدان حملات تروریستی امروز کابل به ۴۷ و تعداد زخمی شدگان به ۷۰ نفر افزایش پیدا کرد.

شایان ذکر است که گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت حمله به مرکز فرهنگی تبیان و دفتر خبرگزاری صدای افغان را برعهده گرفت.

گفتی است که قبل از ظهر امروز پنجشنبه سه انفجار انتحاری و بمب‌گذاری، دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان(آوا) و دفتر مرکزی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان را در حوزه ششم در غرب کابل هدف قرار داد.

صبح امروز حوالی ساعت ۱۰:۴ دقیقه به وقت محلی، ابتدا یک عامل انتحاری به دفتر خبرگزاری صدای افغان و مرکز فعالیت های فرهنگی- اجتماعی تبیان حمله کرد.

دقایقی پس از آن، حمله انتحاری دوم صورت گرفت و هنگامی که آمبولانس ها در حال انتقال شهدا و مجروحین بودند، سومین حمله نیز به وقوع پیوست.