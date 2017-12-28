صرفه جویی در شهرداری باید نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سمیع الله حسینی مکارم در نشست فصلی با طرح این موضوع که ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع شهر تهران به دلیل عدم ارتباط گیری درست با دولت از دست شهرداری رفته است؛ افزود: امروز فردی شهردار تهران است که به راحتی با دولت ارتباط دارد و ما باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. پیشنهادات شهرداری هم اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت و مجلس مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: شهرداری ماهیانه ۶۰۰ میلیارد هزینه دارد اما به دلیل مشکلی که بیان شد نهایتا می توانیم ۱۷۵ میلیارد را از دولت دریافت کنیم در صورتی که سال های گذشته شهرداری به صورت ماهیانه ۴۵۰ میلیارد هزینه داشت که ۳۵۰ میلیارد از دولت دریافت می شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران چهار سیاست اصلی شهرداری تهران را شفافیت و انضباط، پاسخگویی به مردم، تنظیم فرایند های صحیح ،تمرکز بر قوانین و مقررات و ضوابط عنوان کرد و گفت: تمام تمرکز ما باید بر نظارت و پیشگیری باشد، ما با پول و حق مردم کار می کنیم بنابراین باید صرفه جویی در شهرداری نهادینه شود و نوع و روش های ارائه خدمات رسانی به شهروندان را مورد بازبینی قرار دهیم.