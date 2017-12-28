۱۰۰ درصد اعتبار سرمایه در گردش صنایع تبدیلی کشاورزی گلستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی عصر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: با توجه به رویکرد معاونت روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در اقتصاد روستائیان ورود کردیم و در مرکز تفاهم‌ نامه‌ هایی با دستگاه‌ های مختلف منعقد شده و سهمیه استان ها از تسهیلات روستایی مشخص شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده سهم گلستان از سرمایه در گردش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ۲.۵ میلیارد تومان بود که ۱۰۰ درصد آن جذب شد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان با بیان اینکه تقاضا کرده ایم از تسهیلات جذب نشده سایر استان ها در این حوزه به گلستان اختصاص داده شود، یادآور شد: همچنین قرار بود از محل تسهیلات مناطق محروم بیش از پنج میلیارد تومان در قالب طرح های شیلاتی، منابع طبیعی، گلخانه، محیط زیست، خدمات میکانیزه و روش های نوین آبیاری به گلستان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۲.۵ میلیارد تومان طرح کشاورزی در روستاها به بانک ‌ها معرفی شده و ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مرحله انعقاد قرارداد و در مرحلهشرف پرداخت قرار دارند.

نصیبی همچنین از اخذ موافقت نامه پرداخت تسهیلات ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به پنج طرح از سوی صندوق کارآفرینی امید خبر داد و گفت: در سال‌ های ۹۵ و ۹۶ در مجموع ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی معاونت روستایی با همکاری بنیاد علوی به استان اختصاص پیدا کرد.

وی اضافه کرد: در مجموع باید ۶۰ میلیارد تومان طرح برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی می کردیم که تاکنون پرونده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۹۲ میلیارد تومان به بانک های عامل استان معرفی شده است.