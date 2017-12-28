گردهمایی روسای دادگستری و دادستان های استان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دادگستری گیلان ظهر پنج شنبه در گردهمایی فصلی روسای دادگستری و دادستان های استان گیلان، اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف مسئولان قضایی استان گیلان با حل مشکلات مردم سبب تسکین آلام و دردهای مردم و ایجاد و استقرار آرامش در فضای جامعه شوند.

وی با تأکید براینکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضایی تمام تلاش خود را برای رفع و کاهش مشکلات آنها انجام می دهند، افزود: جامعه امروز ما نیازمند پشتکار و تلاش بیشتر و نیروی انسانی با انگیزه است.

احمد سیاوش پور با بیان اینکه می تواند با تلاش بیشتر مشکلات موجود در جامعه را حل کرد، گفت: این موضوع تنها به واسطه استفاده مسئولان و مدیران از فرصت های موجود در جامعه به دست می آید.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد امید، نشاط و همچنین اعتماد نسبت به مسئولان در میان آحاد جامعه تأکید کرد و یادآورشد: متاسفانه امروز شاهد برخی انتقادات و دلخوری ها در میان مردم نسبت به حوزه قضایی هستیم که این نیز به واسطه این بوده که دستگاه قضایی نمی تواند همه اقدامات خود را اطلاع رسانی کند.

سیاوش پور همچنین با بیان اینکه این تصور که همه اقدامات در جامعه برعهده یک یا دو دستگاه است تصوری غلط بوده که باید تغییر کند، گفت: همه دستگاه ها در ایجاد تحول، رشد و تغییر یک وضعیت سهیم بوده و باید با سایر نهادها و دستگاه ها همکاری کنند.

وی به حجم بالای پرونده در دادگاه ها نیز اشاره و علت اصلی آن را وجود مشکلات اقتصادی، ضعف سیستم، نبود شفافیت عنوان کرد و افزود: وجود چنین مشکلاتی در برخی مواقع به نزاع، درگیری، سرقت و سایر جزائم تبدیل می شود.

صدور احکام قاطع از سوی قضات یکی از خواسته های مردم

امام جمعه رودسر نیز در ادامه این گردهمایی با بیان اینکه خدمت رسانی و دنیا پرستی هیچ سنخیتی با یکدیگر نداشته و ندارد، اظهار کرد: متاسفانه امروز شاهد وجود مشکلات فراوان و درگیری مردم با این مشکلات هستیم.

حجت الاسلام تقی روحانی با اشاره به جایگاه خاص دستگاه قضایی در جامعه، افزود: یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دستگاه قضایی صدور احکام قاطع و رسیدگی به مشکلات مردم است.

وی همچنین با اشاره به ناآشنا بودن مردم نسبت به عناوین مجرمانه و لزوم توجه بیشتر این حوزه، تصریح کرد: به همین منظور نیاز است که مسئولان در این حوزه تلاش بیشتری کرده زیرا وجود آگاهی و شناخت کافی در این زمینه سبب کاهش جرائم و مشکلات و معضلات اجتماعی می شود.

امام جمعه رودسر در ادامه به در پیش بودن سالروز حماسه ۹ دی ماه نیز اشاره کرد و گفت: فتنه گران و سران فتنه در آن سال به دنبال ایجاد شرایطی بدتر از زمان طاغوت بودند که به فضل خداوند موفق نشدند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز شاهد این هستیم که بر رغم وجود هجمه های فراوان بر علیه قوه قضائیه این قوه در برابر همه این هجمه ها ایستادگی کرده و از ورود دوباره فتنه گران به عرصه سیاسی جلوگیری می کند.