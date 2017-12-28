  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

شهردار لندن: انگلیس به ترامپ خوشامد نمی‎گوید

شهردار لندن: انگلیس به ترامپ خوشامد نمی‎گوید

شهردار لندن بار دیگر تاکید کرد که مردم انگلیس به ویژه ساکنین لندن با سفر ترامپ به این کشور مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «صادق خان» شهردار پاکستانی تبار لندن از این شهر به عنوان نماد تسامح، تنوع و پذیرش (افکار و عقاید متفاوت) نام برد و بار دیگر تاکید کرد که به دلیل برخورداری از همین صفات، پذیرای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیست.

وی این اظهارات را در بیانیه‌ای کتبی و در پاسخ به پرسش شورای شهر لندن مبنی بر چگونگی آمادگی برای استقبال از ترامپ حین سفر رسمی به انگلستان، ایراد کرد.

وی در این باره نوشت: به عنوان شهردار، در دفاع از منافع و امنیت مردم لندن، کوتاهی نمی‌کنم. پیشتر هم از «ترزا می» نخست‌وزیر انگلستان خواسته‌ام که پیشنهادش مبنی بر درخواست از ترامپ برای سفر رسمی به انگلستان را پس بگیرد.

صادق خان افزود: مسلم است بعد از حمایتی که ترامپ از یک گروه نژادپرست انگلیسی کرد، دیگر با خوشامدگویی ما مواجه نخواهد شد.

ترامپ قرار است فوریه ۲۰۱۸، سفری به انگلستان داشته باشد حال آنکه تا این جای امر، نه شهردار لندن و نه پارلمان انگلیس، پذیرای حضور وی هستند.

کد مطلب 4185425
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها