چهره دستگاه قضایی استان ایلام تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام با اشاره به پایان سفر دو روزه مسئولان قضایی به استان ایلام اظهار داشت: در این سفر به بررسی مشکلات و نواقص دستگاه قضایی در استان پرداخته شد.

وی افزود: مسئولان عالی قضایی با حضور در شهرستان‌های استان و مساجد، از نزدیک با نواقص و مشکلات حوزه قضایی در استان آشنا شدند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در این سفر مشکلات حوزه دستگاه قضا در استان احصاء شده است، تصریح کرد: بودجه خوبی طی سه سال آینده به دستگاه قضایی در استان تزریق می‌شود و قطعاً باعث تغییر و تحول و تغییر چهره دستگاه قضایی استان خواهد شد.

آملی لاریجانی عنوان کرد: در این سفر، علاوه بر بررسی مشکلات، جلسات بسیار خوبی از جمله شرکت در جلسه شورای اداری، دیدار با نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

وی گفت: نکات مهمی از سوی مسئولان استان ایلام برای توسعه اقتصادی استان مطرح شد که این طرح‌ها نیز در جلسه سران اعلام خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: قطعاً استان ایلام دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که تلاش خواهیم کرد در جلسه سران برای توسعه استان تصمیمات خوبی گرفته شود.

آملی‌ لاریجانی ضمن تشکر از مسئولان استان ایلام برای میزبانی مسئولان عالی قضایی عنوان کرد: مسئولان ایلام در طول تاریخ و به خصوص ایام دفاع‌مقدس، نمادی از شجاعت و غیرت هستند.

وی خاطرنشان کرد: از مردم استان نیز بابت مهمان‌نوازی تقدیر و تشکر داریم.