کلنگ احداث پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه در شهرکرد بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث نخستین پایگاه قهرمانی و استعداد یابی ورزش سه گانه ظهر پنج شنبه با حضور رئیس فدراسیون ورزش سه گانه در شهرکرد بر زمین خورد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در مراسم کلنگ زنی این پروژه اظهار داشت: زمین احداث پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه از سوی ورزش و جوانان استان تامین شده است.

عبدالرحمان قاسمی عنوان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 400 متر مربع احداث می شود.

وی ادامه داد: 50 میلیون اعتبار اولیه برای احداث نخستین پایگاه قهرمانی و استعداد یابی ورزش سه گانه در شهرکرد در نظر گرفته شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این پروژه در سه طبقه احداث می شود.