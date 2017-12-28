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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

کلنگ احداث پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه در شهرکرد بر زمین خورد

کلنگ احداث پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه در شهرکرد بر زمین خورد

شهرکرد - کلنگ احداث نخستین پایگاه قهرمانی و استعداد یابی ورزش سه گانه در شهرکرد بر زمین خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث نخستین پایگاه قهرمانی و استعداد یابی ورزش سه گانه ظهر پنج شنبه با حضور رئیس فدراسیون ورزش سه گانه در شهرکرد بر زمین خورد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در مراسم کلنگ زنی این پروژه اظهار داشت: زمین احداث پایگاه قهرمانی ورزش سه گانه از سوی ورزش و جوانان استان تامین شده است.

عبدالرحمان قاسمی عنوان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 400 متر مربع احداث می شود.

وی ادامه داد: 50 میلیون اعتبار اولیه برای احداث نخستین پایگاه قهرمانی و استعداد یابی ورزش سه گانه در شهرکرد در نظر گرفته شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این پروژه در سه طبقه احداث می شود.

کد مطلب 4185430

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