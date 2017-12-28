عصر شعر در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، این آیین با حضور ساتید وشعرای نامی همچون؛مهردادانتظاری،کاوه شصتی،مهدی میرآقای و منوچهر سوری تعدادی دیگر از شعرای دشت ورامین در فرهنگ سرای رازی با هدف زنده نگه‌داشتن شعر سنتی و آیینی برگزار شد.

محمد تقی قشقایی، که اجرای این مراسم را بر عهده داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر شعر و شاعری را شیوه زیبای هنرمندی دانست و افزود: کارکرد شعر باید مردم گرایانه باشد.

وی افزود: هنرمندان خمیر مایه جامعه هستند و این شعر است، که تار و پود جامعه را در کنار یکدیگر نگاه داشته است.

دراین نشست و ادبی تمامی شعرا به قرائت اشعار خود پرداختند، و مورد نقد وتحسین اساتید حاضر در مجلس قرار گرفتند.

شعرهای آیینی و مناسبتی از جمله اشعار سروده شده غالب برمجلس بود، که قرائت شد.