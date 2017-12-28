مهاجرت معکوس در روستاها اتفاق بیفتد/ لزوم تشکیل سمن کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی، شامگاه پنجشنبه، در نشستی با کارآفرینان گلستان، بعد از شنیدن سخنان و مشکلات آن‌ها، اظهار کرد: به نکات خوبی اشاره کردید، نقد به هر شیوه و شکل مفید و سازنده است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد من به شما تشکیل یک هسته اولیه است که این حلقه ارتباط با یکدیگر را پررنگ‌تر می‌کند و حداقل سود آن انتقال تجربیات به یکدیگر است.

رضوی گفت: پیشنهاد بعدی من ارتباط این حلقه با دستگاه‌های دولتی است که آن‌ها اطلاعات را به این نهاد منتقل می‌کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر با هم مجموعه تشکیل دهید دیگر نگرانی از رقیب بودن هم ندارید بلکه منافع مشترک زیادی دارید و آینده شما هم تضمین است.

رضوی به گردشگری گریزی زد و ادامه داد: امروزه گردشگری از خدمات به سمت صنعت در حال حرکت است، سود گردشگری در خوابیدن مسافر و بازدید از همه شهرها اتفاق می‌افتد، باید یک ایستگاه اطلاع‌رسانی که امکانات همه روستاها و شهرها را معرفی کند در ابتدا محدوده شهری داشته باشید.

وی اضافه کرد: با ستاد مشترک نیروهای مسلح توافق‌نامه‌ای امضاء کردیم که برای هر ستاد هشت تا ۱۰ فرد با مدرک فوق لیسانس یا دکتری شناسایی کنند تا اولاً امکانات آن دهستان را فهمیده و سپس نقشه راه تعیین کنیم.

رضوی افزود: در برنامه ششم موظف هستیم پنج هزار روستا را سالیانه برنامه توسعه‌اش را مشخص کنیم و حدود ۱۰۰ هزار تسهیل گر روستایی داشته باشیم، دو هزار و ۶۰۰ دهستان در کشور داریم، هر دهستانی باید سه و نیم میلیون نفر تسهیل گر داشته باشد.

وی بیان کرد: مسئولیت توسعه روستایی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت، راهبردی بر عهده توسعه روستایی است و بقیه دستگاه‌ها اجراکننده هستند.

رضوی تأکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که بر سازمان میراث فرهنگی وارد است این است که به افرادی که در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند، آموزش برندسازی و گرفتن شناسنامه را نمی‌دهد.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی طبق مصوبه دولت موظف هستند علاوه بر مشاوره مجانی به کارآفرینان برای آن‌ها برنامه‌ریزی آموزشی هم داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: باید کاری کرد که مهاجرت معکوس به روستاها صورت گیرد، هدف ما هم تلاش در جهت افزایش درآمد روستاها است و هم اشتغال روستاییان و ما بنا نداریم که بیکار بدهکار تولید کنیم.

وی گفت: در دنیا هزار میلیارد دلار گردش مالی در سنگ‌های قیمتی داریم و ایران پنجمین مصرف‌کننده سنگ‌های قیمتی است و این خود یکی از راه‌های کارآفرینی است.

رضوی بیان کرد: بومی‌سازی یعنی با توجه به شرایط خود کاری را انجام دهیم بنابراین مقایسه سیستم بانکی ما با دیگر کشورها درست نیست.

وی گفت: ۷۰ درصد روستاییان ما فاقد سند ملکی و ۳۰ درصد آن‌ها فاقد سند مسکونی هستند ولی ما به سند اکتفا نکردیم، آن‌ها می‌توانند کارت یارانه یا سهام عدالت خود را وثیقه قرار دهند یا از سفته استفاده و یا زنجیره‌ای یکدیگر را ضمانت کنند.

رضوی با بیان این که حتی می‌توان محل اجرای پروژه یا امتیاز آب و برق را وثیقه قرار داد، افزود: دولت با این اقدامات سعی دارد انقلابی در توسعه روستاها ایجاد کند.