به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس فراتی در مجمع قضایی نیروهای مسلح شاهرود از عزم دستگاه قضا برای مقابله با معضلات خبر داد و بیان کرد: ۶۷۰ مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح برگزار شده است.
وی افزود: کاهش وقوع جرم در نیروهای مسلح مهمترین رویکرد و اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح محسوب می شود.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره برنامه های آتی این سازمان نیز تاکید کرد: برنامه پنجساله پنجم پیشگیری از وقوع جرم در این نهاد تدوین میشود که امیدواریم بتوانیم در راستای کاهش وقوع جرایم، نسبت به اجرای کامل و صحیح آن نیز پیشگام باشیم.
فراتی گفت: گسترش فعالیتهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در برنامه پنج ساله مذکور به طور ویژه دیده شده است.
وی افزود: در سراسر کشور و استانها معاون پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیروهای مسلح و سایر یگانها راهاندازی میشود تا بتوانیم شاهد تحقق این برنامه باشیم.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان همچنین وضعیت قضایی نیروهای مسلح را مناسب توصیف کرد و گفت: در آینده نزدیک برنامه چهارم پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح به پایان میرسد و میتوان گزارشی دقیق از آمار تخلفات ارائه کرد.
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