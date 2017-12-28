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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۶

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح:

۶۷۰ مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح برگزار شده است

۶۷۰ مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح برگزار شده است

شاهرود - معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: با هدف پیگیری برنامه مدون قضایی تا کنون ۶۷۰ مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس فراتی در مجمع قضایی نیروهای مسلح شاهرود از عزم دستگاه قضا برای مقابله با معضلات خبر داد و بیان کرد: ۶۷۰ مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح برگزار شده است.

وی افزود: کاهش وقوع جرم در نیروهای مسلح مهم‌ترین رویکرد و اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح محسوب می شود.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره برنامه های آتی این سازمان نیز تاکید کرد: برنامه پنج‌ساله پنجم پیشگیری از وقوع جرم در این نهاد تدوین می‌شود که امیدواریم بتوانیم در راستای کاهش وقوع جرایم، نسبت به اجرای کامل و صحیح آن نیز پیشگام باشیم.

فراتی گفت: گسترش فعالیت‌های سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در برنامه پنج ساله مذکور به طور ویژه دیده شده است.

وی افزود: در سراسر کشور و استان‌ها معاون پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیروهای مسلح و سایر یگان‌ها راه‌اندازی می‌شود تا بتوانیم شاهد تحقق این برنامه باشیم.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان همچنین وضعیت قضایی نیروهای مسلح را مناسب توصیف کرد و گفت: در آینده نزدیک برنامه چهارم پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح به پایان می‌رسد و می‌توان گزارشی دقیق از آمار تخلفات ارائه کرد.

کد مطلب 4185480

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