جشنواره داستانی کوتاه بسیج در بابل پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا هراسانی مسئول سازمان بسیج هنرمندان مازندران عصر پنجشنبه در مراسم جشنواره ادبیات داستانی کوتاه بسیج گفت: فراخوان این جشنواره در اواخر خرداد ماه امسال منتشر شد و در مجموع ۲۵۰ اثر به جشنواره ارسال و در چند مرحله داوری شده است.

وی افزود:سه موضوع کوتاه داستانی باعنوان شهید حججی، حماسه ۹دی ماه و جشنواره قرآن و عترت ازجمله عناوین مطرح شده جدید هستند که علاقمندان می توانند تا ۱۵اسفندماه امسال در قالبهای تئاتر، تعزیه، فیلم نامه نویسی و نمایشنامه خوانی برنامه های خود را به این سازمان ارائه دهند.

حسین اکبرزاده معاون سیاسی کربلای مازندرانی درحاشیه مراسم اختتامیه جشنواره بزرگ داستانی کوتاه بسیج با اشاره به نزدیک بودن حماسه ۹دی ماه اظهار داشت: حماسه ۹دی ماه ازجمله انقلابهای مخملی بود که با استناد به لطف خدا، مردم جریان فتنه را شناختند وبه لطف محبت الهی آن را در نطفه خفه کردند.

اکبرزاده بیان داشت: در مسیر انقلابی باید با بصیرت جلو رفت و هیچگاه نباید خود را فقیه دانست زیرا احتمال انحراف در تمام دوران وجود دارد.