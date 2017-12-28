‌به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر پنجشنبه تیم یس آل گرگان در سالن امام خمینی (ره) و در حضور هزار تماشاگر میزبان تیم دانشگاه آزاد تهران بود که با نتیجه ۷۲ بر ۶۱ به پیروزی رسید.

تیم یس آل گرگان در کوارترهای اول تا سوم به ترتیب با نتایج ۱۹ بر ۱۲، ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۶ به برتری رسید و فقط کوارتر چهارم را ۱۱ به ۲۱ واگذار کرد.

تیم یس آل گرگان در پایان هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با کسب پنج برد، ۱۰ باخت و مجموع ۲۰ امتیاز در مکان هفتم جدول‌ قرار دارد و صعودش به مرحله حذفی مسجل شده است.

نماینده گرگان در ادامه رقابت‌ها و از هفته هجدهم و پایانی دور مقدماتی، دوشنبه ۱۱ دی ماه دربی گرگان را مقابل تیم شهرداری برگزار خواهد کرد.

تیم شهرداری گرگان هم بعدازظهر پنجشنبه مهمان مهرام تهران بود که ۷۲ به ۷۵ نتیجه را واگذار کرد تا با کسب دو برد، ۱۳ باخت و مجموع ۱۷ امتیاز در مکان نهم جدول قرار داشته باشد.