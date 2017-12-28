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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

انفجار لوله گاز در جاده هراز حادثه ساز شد/انحراف ۲۰۶ به فروشگاه

انفجار لوله گاز در جاده هراز حادثه ساز شد/انحراف ۲۰۶ به فروشگاه

ساری - انفجار لوله گاز در جاده هراز در محدوده پلمون سبب برخورد سنگ به چند خودرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انفجار لوله گاز در جاده هراز محدوده پلمون عصر پنجشنبه سبب وارد شدن خسارت به چند خودروی عبوری در این مسیر شده است.

در این حادثه، انفجار گاز و برخورد سنگ سبب بروز خسارت و آسیب به چند دستگاه خودرو شد.

همچنین در حادثه دیگری که شامگاه پنجشنبه در محدوده پلیس راه قدیم محور هراز رخ داد، برخورد نیسان به پژو ۲۰۶ سبب انحراف به داخل فروشگاه شد، در این حادثه راننده خودرو ۲۰۶ که خانم بود، آسیب جدی ندیده است.

براساس اعلام مرکز مدیریت راههای مازندران، وضعیت ترافیک در محور هراز در مسیر جنوب به شمال در محدوده پلور تا گزنک نیمه سنگین و در دیگر مقاطع پرحجم، در محور سوادکوه عادی و روان و در محور کیاسر در مسیر شمال به جنوب، محدوده امره به شکتا نیمه سنگین و در دیگر مقاطع بصورت عادی و روان و در محور کناره در مسیر شرغ به غرب ساری به قائمشهر نیمه سنگین و غرب به شرق ساری به نکا نیمه سنگین و دیگر مقاطع تردد بصورت عادی و روان است.

کد مطلب 4185498

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