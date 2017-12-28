سفیر ایران در مسکو با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه، از دیدار «میخائیل بوگدانوف» معاون وزارت امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه با «مهدی سنائی» سفیر ایران در روسیه خبر داد.

این دو دیپلمات در این دیدار در خصوص آماده سازی شرایط برای برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

این کنفرانس قرار است ۲۹ و ۳۰ ژانویه در سوچی روسیه برگزار شود.

در این دیدار آن ها بر همکاری نزدیک روسیه و ایران با توجه به نتایج نشست بین المللی در سوریه در آستانه به عنوان بخشی از آماده سازی ها برای کنگره گفتگوی ملی سوریه تاکید کردند.

اوضاع خاورمیانه به ویژه وضعیت سوریه و یمن نیز در این دیدار بررسی شد.