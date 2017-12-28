فعال شدن صنایع در کشور نیاز به ۵۰هزار مگاوات انرژی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم رضایی روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی احداث نیروگاه انرژی خورشیدی در خمین که با حضور سرمایه گذاران این طرح برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تحولات در سطح بین المللی همه کشورها تلاش می کنند تا از ظرفیت انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی پاک، نو و تجدیدپذیر استفاده کنند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیاری از کشور ها نیز که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند تلاش دارند تا با کاهش این مصرف انرژی خورشیدی و سایر انرژی های پاک را جایگزین کنند.

رضایی با بیان اینکه در برنامه ملی بیش از ۲۰ هزار مگاوات استفاده از انرژی هسته ای پیش بینی شده است، افزود: جذب سرمایه گذار و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری در راستای منافع ملی و مصالح جامعه باید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان خمین از بُعد جغرافیایی و آب و هوایی بهترین منطقه برای سرمایه گذاری انرژی خورشیدی است و باید با رفع موانع و ایجاد زیر ساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاران در این منطقه تلاش شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خشکسالی چندساله در شهرستان خمین گفت: به دلیل خشکسالی طی چند سال اخیر کشاورزی این شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید برای فعال شدن صنعت و سرمایه گذاری در این بخش در راستای توسعه هرچه بیشتر این شهرستان اقدامات لازم را انجام داده و برای مشکلات بخش صنعت راهکاری اثربخش ارائه داد.

رضایی گفت: طرح سرمایه گذاری ۱۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در شهرستان خمین یک طرح نو و جدید است و با نیروگاه های خورشیدی دیگر در سطح کشور فرق دارد و اولین بار است که انجام می شود، امیدواریم سرمایه گذار برای احداث این نیروگاه مورد حمایت قرار گیرد و در این رابطه تلاش و پیگیری لازم را انجام می دهیم.