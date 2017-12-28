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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۰۱

امام جمعه موقت ورامین:

خدمت به عتبات عالیات از افتخارات ملت انقلابی ایران است

خدمت به عتبات عالیات از افتخارات ملت انقلابی ایران است

ورامین- امام جمعه موقت ورامین در جمع دست اندرکاران ستاد بازسازی عتبات عالیات این شهرستان گفت: خدمت به عتبات عالیات از افتخارات ملت انقلابی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی درجمع دست اندکاران ستاد بازسازی شهرستان ورامین،طی سخنانی گفت: یکی از آروزهای دیرینه ای  که به برکت  انقلاب اسلامی به وقوع پیوست توفیق خدمتگزاری درعتبات عالیات بود. 

امام جمعه موقت ورامین گفت: اثرات خدمتگزاری های مردم ورامین در همه جای عتبات عالیات به خوبی دیده می شود و همه به نوع خود در این عرصه قدمی برداشته اند،که یکی از جلوه بارزش صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف است، در کربلا کمک برای سازی گنبد مطهر و خرید خشت های گنبد و در حرم سیدالشهدا و بیمارستان سیدالشهدا و در کاظمین بازسازی گنبدهای مطهر و در تمام عرصه ها آثار حضور مردم ورامین به وضوح دیده می شود.

وی گفت: خدمت به بازسازی قبور و حرم مطهر ائمه یکی از کارهایی است که هم در این دنیا و هم در آخرت اجر و ثواب حسنه ای دارد، و کسانی که در بازسازی عتبات عالیات به خدمت رسانی بپردازند از مومنین محبوب سفارش شده ای  هستند که نزد خداوند عزیزترین خواهند بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: مساجد ورامین یک روز از هفته هدایای مردم را به عتبات عالیات اختصاص و بازسازی آن اختصاص داده اند که این امر افتخاری برای دارالمومنین ورامین است.

کد مطلب 4185502

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