بخشی از اراضی قائمشهر با تنش آبی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نیک اختر عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با اشاره به اینکه در جهان، استعمار و استثمار آب در پیش است، اظهار داشت: در حال حاضر کارشناسان اقتصادی، معتقدند جنگ آینده در جهان بر سر آب است و محدویت آب باعث کمبود مواد غذایی در دنیا خواهد شد.

وی با بیان اینکه آب اقیانوسها و دریاها شور و غیرقابل شرب است، گفت: آب در توسعه همه جانبه و پایدار، رفاه و بهداشت عمومی و امنیت ملی و اقتصاد، نقش بسیار مهمی دارد و این در حالیست که فقط ۲.۸ درصد از آبهای موجود در دنیا شیرین است و از این مقدار ۷۰ درصد بشکل یخ در قطب و اعماق زمین قرار داشته و فقط یک درصد از آب موجود شیرین و گواراست.

مدیر آب منطقه ای قائم شهر، جویبار و سوادکوه، تصریح کرد: در گستره جهان، توزیع آب ناهمگن است و کشور ما از جمله کشورهایی است که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داشته و با بحران جدی آب روبروست.

نیک اختر، افزود: سرانه مصرف آب هر ایرانی در ۴۰ سال پیش ۸ هزار و ۶۰۰ متر مکعب در سال بود که در حال حاضر با وجود ۸۰ میلیون نفرجمعیت، سرانه هر فرد ایرانی به هزارو۷۰۰ مترمکعب رسیده است و پیش بینی می شود تا ۸ سال دیگر این رقم به ۷۷۰ تا ۸۶۰ متر مکعب کاهش یابد.

وی با بیان اینکه ۵۳۰ شهر ایران با کمبود آب مواجه است، افزود: بالغ بر ۶ هزار روستا در کشور با تانکر آبرسانی می شوند.

مدیر آب منطقه ای قائم شهر، جویبار و سوادکوه، به بحران آب در استان مازندران اشاره کرد و عنوان داشت: این استان با دارا بودن ۲۳ هزارو۷۵۶ کیلومترمربع وسعت و ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت یکی از استانهایی است که مورد تهدید بحران آب قرار دارد.

نیک اختر، خاطرنشان کرد: از ۴.۵ مترمکعب آب سطحی مازندران، فقط ۴۰۰ میلیون متر مکعب معادل ۹ درصد، مهار شده است و این رقم با مجموع آب بندان های استان به ۱۵ درصد آب مهار شده می رسد و این در حالیست که در کشور۴۰ درصد آب، مهار می شود.

وی در خصوص وضعیت شهرستان قائم شهر، اظهار داشت: ۸ هزارو۴۰۰ هکتار مربع اراضی شالیزاری قائم شهر به ۸۴ میلیون مترمکعب و ۱۵ هزارو۲۰۰ هکتار از اراضی باغات این شهرستان به ۵۶ میلیون مترمکعب، در مجموع به ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارند.

مدیر آب منطقه ای قائم شهر، جویبار و سوادکوه با بیان اینکه در سالهای اخیرآب رودخانه سیاهرود به حداقل رسیده است، ۲۹ میلیون متر مکعب از اراضی کشاورزی قائم شهر، با تنش آبی جدی در فصول کشت آبی روبرو هستند.

وی از شوراها و دهیاریها خواست تا بطور ضروری کارگروه آب واحدهای کشاورزی را تشکیل دهند.

نیک اخترافزایش سطح فقر و افزایش نارضایتی عمومی را از عواقب بحران آب برشمرد و افزود: مهاجرت روستاییان به شهرها، بیابان زایی و افزایش گردوغبار، به مخاطره افتادن جوامع از دیگر غواقب بحران آب و کم آبی محسوب می شوند.

وی در پایان صرفه جویی در مصرف، فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب و مکانیزه کردن کشاورزی و تصحیح الگوی کشت را از عوامل مهم مقابله با بحران آب برشمرد.