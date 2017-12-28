هوای اراک برای تمام گروه های جمعیتی ناسالم شد

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو روز گذشته هوای شهر اراک به علت ورود گرد و غبار فرامنطقه ای و غلظت فراتر از حد استاندارد ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون، در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی افزود: غلظت ذرات معلق هوای اراک، دیروز ۱۳۱ میکروگرم بر مترمکعب و وضعیت ناسالم بود، همچنین امروز صبح(پنجشنبه) شاخص کیفیت هوای شهر اراک از نظر ذرات معلق، ۳۶ بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

میرزایی بیان کرد: طی ساعات منتهی به بعد از ظهر با افزایش آلودگی و غلظت ذرات معلق، هوای اراک در دومین روز متوالی برای تمام گروه های جمعیتی ناسالم شد.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها، شرایطی است که افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.