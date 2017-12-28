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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸

سرپرست محیط زیست مرکزی:

هوای اراک برای تمام گروه های جمعیتی ناسالم شد

هوای اراک برای تمام گروه های جمعیتی ناسالم شد

اراک- سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی گفت: هوای شهر اراک که صبح امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت، با افزایش آلودگی در وضعیت ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرارگرفت.

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو روز گذشته هوای شهر اراک به علت ورود گرد و غبار فرامنطقه ای و غلظت فراتر از حد استاندارد ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون، در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی افزود: غلظت ذرات معلق هوای اراک، دیروز ۱۳۱ میکروگرم بر مترمکعب و وضعیت ناسالم بود، همچنین امروز صبح(پنجشنبه) شاخص کیفیت هوای شهر اراک از نظر ذرات معلق، ۳۶ بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

میرزایی بیان کرد: طی ساعات منتهی به بعد از ظهر با افزایش آلودگی و غلظت ذرات معلق، هوای اراک در دومین روز متوالی برای تمام گروه های جمعیتی ناسالم شد.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها، شرایطی است که افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.

کد مطلب 4185507

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