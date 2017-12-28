۹ دی ثبت عشق مردم به ولایت بود/ گره گشایی اولویت کار آستان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی بعد از پنجشنبه در همایش یاران رضوی استان فارس، گفت: ۹ دی ثبت عشق مردم به ولایت، بصیرت، زمان‌شناسی، حضور، اعلام وفادداری به ولایت و دشمن شناسی بود.

وی ادامه داد:آنچه مردم ایران در ۹ دی نشان دادند شناخت صحیح دوست و دشمن و به موقع عمل کردن بود.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: مردم در ۹ دی برای دفاع از اسلام و انقلاب حاضر شدند که برگرفته از بصیرت و زمان شناسی آنها بود.

آیت الله رئیسی یادآور شد: نباید فراموش کرد که عمل بدون بصیرت مانند راه رفتن بدون راه است.

وی ادامه داد: ‌باید با اقتدا به مقتدای بصیرت‌آفرین خود یعنی مقام معظم رهبری، خودمان و خداوند را شناخته و راه زندگی، دوست و دشمن و همچنین آسیب‌های راه را نیز بشناسیم تا بتوانیم هم خود و هم جامعه را در مقابل این آسیب‌ها مصون‌سازی کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خدمت کردن در فرهنگ دینی ما دارای جایگاه والایی است، گفت: اساس خدمت در نگاه ماتریالیستی غرب بر اساس منفعت‌گرا و سودطلبی است در حالیکه در دین اسلام چنین نیست.

آیت الله رئیسی افزود: اما خدمت متعالی آن خدمتی است که برای رضای خداوند انجام شود و هر کار و سمت اجتماعی که برای خدا انجام شود، قیمت و ارزش دارد و نباید فراموش کرد همه کارهایی که در راه رضای خدا باشد مقدس است اما در مظهر امام رئوف بودن و به نام و برای او و جلب رضای او گره‌گشایی از کار مردم کردن، معنا و مفهوم خاص خودش را دارد.

وی تصریح کرد: امروز خادمان رضوی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، صنفی و بازاری، درمانی و غیره مشغول خدمت به مردم و نیازمندان هستند و در این راستا نیز میلیون‌ها خدمت به نام آستان مقدس امام رضا(ع) در کشور انجام می شود.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: برای توسعه خدمات رسانی به گروه های مختلف مردمی تصمیم به راه اندازی دفاتری در استانهای مختلف گرفتیم که در این خصوص مدیریت آستان قدس در استان‌ها باید برنامه‌ریزی کند تا این خدمت‌ها را در جهت گره‌گشایی نیازمندان و گرفتاران به کار گرفته شود.