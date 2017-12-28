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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۷

در لیگ برتر فوتسال ایران؛

تیم آتلیه طهران قم بازی برده را به تأسیسات دریایی واگذار کرد

تیم آتلیه طهران قم بازی برده را به تأسیسات دریایی واگذار کرد

قم - تیم فوتسال آتلیه طهران قم در دیداری از لیگ برتر فوتسال در خانه، بازی برده را به تیم تأسیسات دریایی تهران واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز پنج‌شنبه برگزار شد که در یکی از دیدارها در قم تیم فوتسال آتلیه طهران قم در یک بازی نزدیک در خانه برابر تیم تأسیسات دریایی تهران بازنده شد.

تیم‌های فوتسال آتلیه طهران قم و تأسیسات دریایی تهران در حالی غروب پنج‌شنبه در سالن شهید حیدریان قم با هم دیدار کردند که تیم آتلیه طهران قم با وجود این که در ابتدای بازی با نمایشی طوفانی ۴ بر صفر از حریف خود پیش افتاده بود در نهایت ۶ بر ۵ شکست خورد.

در این بازی که با استقبال خوب تماشاگران فوتسال قم همراه بود تیم آتلیه طهران قم توسط سعید قلندری (۲)، محسن بخشی (۴ و ۱۹)، سید علی حسینی (۷) و طاها نعمتیان (۱۱) به گل رسید در حالی که برای تأسیسات در این مسابقه مهران عالیقدر (۱۴)، مهدی جاوید (۲۰ و ۳۳)، وحید شمسایی (۲۴)، بهروز جعفری (۳۲) و محمد شجری (۳۹) گلزنی کردند.

شاگردان وحید غیاثی در تیم آتلیه طهران قم که تا دقیقه ۱۴ بازی ۴ بر صفر از حریف خود پیش بودند در نهایت در نیمه اول ۵ بر ۲ برنده به رختکن رفتند و در آستانه برد قرار داشتند اما در نیمه دوم، تیم تاسیسات دریایی توانست به بازی برگردد و ۳ امتیاز را از آن خود کند.

تأسیسات دریایی با این پیروزی با توجه به شکست تیم گیتی پسند اصفهان در مشهد، به رده دوم جدول صعود کرد تا به کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر نزدیک شود.

کد مطلب 4185511

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