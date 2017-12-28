دستگاه های فرهنگی در حل معضلات اجتماعی نیازمند تعامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، فتح الله حقیقی در کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی مشترک استان و شهرستان کمیجان، اظهار داشت: برنامه بازدید رسمی از شهرستان های استان برای بررسی مسایل اجتماعی و اقدامات انجام شده در دستور کار قرار دارد و تمامی دستگاه های ذیربط باید گزارش عملکرد خود را در راستای بهبود شاخص ها فرهنگی اجتماعی ارایه دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: آسیب های اجتماعی موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در وزارت کشور وجود سازمان فرهنگی اجتماعی نشأت گرفته از توجه ویژه به همین موضوع است.

حقیقی بیان کرد: شعار در حل آسیب های اجتماعی کارساز نیست، بلکه باید با هم افزایی و تعامل نسبت به پیشگیری از آسیب ها به صورت عملیاتی تر اقدام شود.

وی عنوان کرد: در کنار برنامه های کلان و راهبردی از عوارض کوتاه مدت آسیب های اجتماعی نباید غافل شد و با برنامه های خُردتر و عملی تر اقدامات قابل قبولی برای کاهش این آسیب ها صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب های اجتماعی از اولویت های اجرایی در کشور است، باید مسئولین در این زمینه پاسخگوی مردم باشند و به وعد های داده شده عمل کنند.

حقیقی خاطرنشان ساخت: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، باید استفاده صحیح از فضای مجازی فرهنگ سازی شود، سرانه فضاهای ورزشی ارتقا یابد، مشارکت مردمی و فعالیت سمن ها گسترش پیدا کند و با مدیریت اصولی از موازی کاری در دستگاه ها جلوگیری شود.