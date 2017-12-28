  1. استانها
  2. فارس
۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

سرپرست جدید دانشگاه شیراز معرفی شد

سرپرست جدید دانشگاه شیراز معرفی شد

شیراز – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی «حمید نادگران» را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با قبول استعفای دکتر ابراهیم گشتاسبی راد، وزیر علوم و تحقیقات طی حکمی حمید نادگران را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.

طی حدود یکسال گذشته دانشگاه شیراز توسط سرپرست اداره می شود.

کد مطلب 4185514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها