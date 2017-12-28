سرپرست جدید دانشگاه شیراز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با قبول استعفای دکتر ابراهیم گشتاسبی راد، وزیر علوم و تحقیقات طی حکمی حمید نادگران را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.
طی حدود یکسال گذشته دانشگاه شیراز توسط سرپرست اداره می شود.
شیراز – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی «حمید نادگران» را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با قبول استعفای دکتر ابراهیم گشتاسبی راد، وزیر علوم و تحقیقات طی حکمی حمید نادگران را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.
طی حدود یکسال گذشته دانشگاه شیراز توسط سرپرست اداره می شود.
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