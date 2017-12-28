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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

رئیس پلیس راه استان قزوین:

سانحه در اتوبان قزوین به زنجان ۳ مجروح برجای گذاشت

سانحه در اتوبان قزوین به زنجان ۳ مجروح برجای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: برخورد سه دستگاه خودروی سواری در اتوبان قزوین به زنجان سه مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه پنجشنبه در محدوده شهر اقبالیه در مسیر اتوبان قزوین به زنجان سه دستگاه خودرو سواری به علت رعایت نکردن فاصله با خودروی جلویی با یکدیگر برخورد کردند.

وی بیان کرد: در اثر این سانحه سه نفر مجروح شدند که با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدندو تحت درمان قرار گرفتند.

بیگلری یادآورشد: یکی از عوامل حادثه ساز در محورهای مواصلاتی استان سبقت و سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله با خودروی جلویی است که از رانندگان انتظار می رود به مقررات راهنمایی و رانندگی توجه کنند.

کد مطلب 4185515

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