۵۰۰ نفر ثروتمندترین جهان روی هم ۱ تریلیون دلار ثروتمندتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشینگتن‌پست، طبق گزارش جدیدی که در بلومبرگ انگلیسی منتشر شده است، ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی، بیش از ۱ تریلیون دلار ثروتمندتر شده‌اند.

این تقریبا ۴ برابر مقدار ثروتی است که آن‌ها در سال گذشته، به دارایی‌های خود اضافه کرده بودند.

این داده‌ها از شاخص میلیاردرهای بلومبرگ به‌دست آمد. در این شاخص، ۵۰۰ نفر اول دنیا از لحاظ میزان ثروت رده‌بندی شده‌اند.

جفری پی بزوس، موسس آمازون، امسال ۳۴.۲ میلیارد دلار به ثروت خود افزود و در رده اول ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت (بزوس صاحب واشنگتن پست هم هست). یکی از موسسان مایکروسافت، بیل گیتس، در رده دوم قرار گرفت. ثروت بزوس در حال حاضر، حدود ۹۹.۶ میلیارد دلار است و گیتس هم ثروتی معادل ۹۱.۳ میلیارد دلار در اختیار دارد.

۱ درصد ثروتمندترین‌های چین، امسال عملکردی استثنایی داشتند. طبق شاخص بلومبرگ ۳۸ میلیارد چینی در این شاخص حضور دارند که ظرف امسال ۱۷۷ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده‌اند.

در بین ۴۹ کشوری که در لیست ثروتمندترین‌های بلومبرگ حضور دارند، چین با جهشی ۶۵ درصدی در افزایش ثروت، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.

هویی‌کایان، موسس گروه اورگراند چین که یک شرکت املاک است، امسال ۲۵.۹ میلیارد دلار به حساب بانکی خود اضافه کرد که یک جهش ۳۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

در لیست برترین میلیاردرهای جهان ۲۷ تبعه روسیه هم حضور دارند که با اضافه کردن ۲۷۵ میلیارد دلار عملکرد درخشانی داشته و ۲۵ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته، بیشتر ثروت به دست آورده‌اند.

در این میان بزرگترین بازنده‌های جهان هم اعلام شد که شامل الولید بن طلال، ثروتمندترین فرد عربستان است. ثروت او پس از دستگیر شدن توسط ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، ۱.۹ میلیارد دلار افت کرد و به ۱۷.۸ میلیارد دلار رسید.